Oto co robił Kiwior tuż przed zatrzymaniem Realu. "Zapisał się w historii"

"Bronił dobrze przez cały czas i był najlepszym graczem swojej drużyny" - tak angielskie media podsumowały występ Jakuba Kiwiora w ligowym spotkaniu Arsenal - Crystal Palace (2:2). Polak zdobył nawet bramkę, co jest kolejnym potwierdzeniem jego rosnącej formy.

Jakub Kiwior robi furorę w Arsenalu. Agent zdradził, co działo się przed starciem z Realem Madryt

- Każdy mecz rozegrany na tak wysokim poziomie daje pewności siebie każdemu zawodnikowi. Super cechą u Kuby jest boiskowy spokój, może czasami brakowało ogrania, żeby czuć dystans i przestrzeń, ale tymi ostatnim spotkaniami udowodnił, że zawsze można na niego liczyć - powiedział Paweł Zimończyk, agent 25-latka, w programie "Tylko Sport" w Kanale Sportowym.

Tam wrócono do ćwierćfinałowego dwumeczu Ligi Mistrzów z Realem Madryt, w którym obrońca skutecznie powstrzymywał m.in. Kyliana Mbappe. A Zimończyk odsłonił zaskakujące kulisy "przygotowań" Kiwiora.

- W kwestii taktycznej świetną robotę wykonał Mikel Arteta i jego sztab. Jeśli chodzi o przygotowanie indywidualne, to dniu meczu napisał, że wygrał wszystkie gierki - nie pamiętam, czy w Counter Strike'u, czy w Call of Duty - więc był pewny, że na boisku też wygra - zdradził.

Po spotkaniu rewanżowym (2:1 dla Arsenalu) reprezentant Polski trafił nawet do jedenastki kolejki. - Każde takie wyróżnienie jest miłe, ale dla Kuby najważniejsza jest drużyna i to, jak dwumecz z Realem podbudował ją to przed półfinałem z PSG (...) Bardzo się cieszymy, że Kuba tymi meczami chociaż trochę się zapisał w długiej historii Arsenalu, ale wszyscy liczą, że historia w Lidze Mistrzów się nie kończy - zaznaczył agent 25-latka.

Oto prawda o pozycji Jakuba Kiwiora w szatni Arsenalu

Zimończyk odniósł się również do tego, jak część osób postrzega defensora na podstawie m.in. jego skromnej aktywności medialnej. Co może być mylące. - Dla mnie nie jest introwertykiem, tylko super facetem. [...] Jeżeli chodzi o jego pozycję w szatni, to [...] czasami, gdy jestem u Kuby, dzwonią Jorginho czy Ołeksandr Zinczenko i pytają o wypad na padla. Jest jednym z najbardziej lubianych zawodników w szatni. Na boisku jego rola w dyrygowaniu rośnie, a przed taką widownią nie może być to w gestii introwertyka - powiedział.

Przedstawiciel piłkarza odniósł się również do licznych spekulacji transferowych, jakie jeszcze niedawno się pojawiały. - Zainteresowanie Kubą było, jest i będzie, ale na pewno nie jest to moment, aby zawracać sobie głowę transferem, skoro za sześć dni gra może najważniejszy mecz w karierze. Każde spotkanie zmienia jego pozycję na rynku i w Arsenalu, to nie czas ani miejsce, aby dywagować nad transferami, trzeba skupić się na robocie boiskowej - powiedział.

Mimo wszystko rozwinął ten wątek. - Niezależnie, czy zostanie Arsenalu, czy znajdzie się klub gotowy sprostać żądaniom londyńczyków, to jego pozycja na rynku jest bardzo wysoka - zdradził. A następnie odpowiedział na pytanie dotyczące zainteresowania ze strony włoskich klubów. - Nie miałby nic przeciwko powrotowi, naturalnie, ze zainteresowanie stamtąd było i będzie, to występy w Spezii ugruntowały jego pozycję na tamtym rynku - zakończył.

Jakub Kiwior w bieżącym sezonie rozegrał 24 mecze w barwach Arsenalu. Jego dorobek to jedna bramka i dwie asysty.