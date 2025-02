"Wszyscy się bali". Guardiola ogłosił, co ze zdrowiem Haalanda

Erling Haaland wybiegł w podstawowym składzie Manchesteru City na sobotni mecz z Newcastle United. Jego drużyna zwyciężyła 4:0, a Norweg w 84.minucie zaliczył asystę przy ostatnim golu autorstwa Jamesa McAtee'ego. Trzy minuty później musiał zostać zmieniony, co wywołało niepokój w obozie mistrzów Anglii.

Erling Haaland złapał się za kolano i zszedł z boiska. Pep Guardiola zabrał głos

Podczas zakładania pressingu napastnik źle stanął (bez kontaktu z rywalem), a po chwili złapał się za kolano i usiadł na murawie. Na niej był opatrywany przez sztab medyczny, by po chwili zejść. Jednak po zakończeniu spotkania dziennikarz Sam Lee opublikował nagranie, jak piłkarz o własnych siłach chodzi po płycie, świętując zwycięstwo i dziękując kibicom za doping.

Na pomeczowej konferencji prasowej nowe informacje o stanie zdrowia Haalanda przekazał Pep Guardiola. - Kiedy upadł, wszyscy się bali. Ale wstał i szedł uśmiechnięty, jak zawsze - powiedział. Nie rozmawiałem z nim ani z lekarzami, ale ci drudzy nie przyszli ze złymi wiadomościami, więc mam nadzieję, że wszystko z nim w porządku. Może nie jest tak źle, jak mogłoby być - dodał.

Erling Haaland będzie gotowy na najbliższe mecze Manchesteru City? Absolutne hity

To sugeruje, że 24-latek powinien być do dyspozycji trenera w najbliższych meczach. Te będą wyjątkowo wymagające, do końca lutego City zagra kolejno z: Realem Madryt (19.02) w Lidze Mistrzów, oraz Liverpoolem (22.02) i Tottenhamem (26.02) w Premier League.

O ewentualne sukcesy byłoby znacznie trudniej bez najlepszego strzelca zespołu. W tym sezonie Erling Haaland w 35 meczach dla Manchesteru City zdobył 27 bramek i zanotował trzy asysty.