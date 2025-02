Sensacyjny transfer last minute reprezentanta Polski? "Niespodziewany cel"

Jan Bednarek rzutem na taśmę rozstanie się z Southampton? To możliwe! W pięciu najlepszych ligach Europy do końca zimowego okna transferowego pozostały tylko godziny. Tymczasem ws. reprezentanta Polski pojawiły się zaskakujące wieści. Miał on się stać "niespodziewanym celem" jednego z czołowych klubów Serie A. Padła nawet konkretna kwota, za którą Anglicy byliby skłonni go puścić.

Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl