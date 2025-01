Reprezentant Anglii uwielbia Pawła Wszołka. "Mój człowiek"

Paweł Wszołek trzeci sezon z rzędu występuje w Legii Warszawa i z pewnością zalicza się do grona jej liderów. W tym sezonie rozegrał dla niej 30 spotkań, w których strzelił cztery gole i zaliczył sześć asyst. Zanim jednak wrócił do Polski, z mniejszym bądź większym powodzeniem występował w klubach zagranicznych. O ile ostatnia przygoda z Unionem Berlin nie należała do udanych, o tyle zdecydowanie lepiej wiodło mu się w angielskim Queens Park Rangers. Wówczas zrobił spore wrażenie na obecnej gwieździe Crystal Palace - Eberechim Ezem.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Ronaldo nie zagrał w finale MŚ? Żelazny: W tej historii były naciski

Takich słów Wszołek się nie spodziewał. I to od kogo! "Nie widziałem nigdy"

Wyceniany na 55 mln euro dziewięciokrotny reprezentant Anglii z pewnymi przerwami miał okazję trenować i grać z Wszołkiem w latach 2017-19. W wywiadzie dla Viaplay na pytanie o Polaka zareagował bardzo entuzjastycznie. - Paweł! Mój człowiek. Tak, pamiętam go. Mam wiele miłych wspomnień z nim związanych. Świetny gość, bardzo spokojny. Bardzo mi pomógł, kiedy wchodziłem do pierwszej drużyny w QPR. Na pewno cieszyliśmy się tym wspólnym czasem - wspominał.

Okazuje się, że współpraca między nimi układała się bardzo dobrze, a Wszołek pod pewnym względem bardzo mu imponował. - Graliśmy na tej samej stronie. Zawsze rozmawialiśmy, jak możemy być bardziej efektywni, jak możemy strzelić gola, jak możemy coś rozegrać. Nauczył mnie bardzo wiele, abym lepiej zrozumiał, co jest potrzebne, aby być piłkarzem pierwszego zespołu. Chodziło przede wszystkim o etykę pracy. Nie widziałem takiej nigdy wcześniej, to na pewno - przyznał Eze.

Eberechi Eze z Queens Park Rangers rozstał się latem 2020 r., czyli rok później niż Wszołek. Za 17,80 mln euro przeszedł do Crystal Palace, gdzie gra do dziś. W obecnym sezonie ofensywny pomocnik spisuje się znakomicie. Strzelił sześć goli i zaliczył tyle samo asyst. We wrześniu wystąpił nawet w dwóch meczach reprezentacji Anglii w Lidze Narodów z Irlandią i Finlandią (w obu padł wynik 2:0 dla Anglii).