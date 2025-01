100 mln euro wyrzucone w błoto! Transferowy bubel opuszcza Manchester United

100 mln euro - aż tyle latem 2022 roku Manchester United zapłacił Ajaksowi Amsterdam za brazylijskiego skrzydłowego - Antony'ego. O ile Antony karierę na Old Trafford zaczął obiecująco, o tyle dziś jest potężnie krytykowany i gra bardzo rzadko. W tym sezonie ma fatalne liczby - 14 spotkań (tylko osiem w Premier League), jedna bramka i ani jednej asysty.

Wielkie rozczarowanie Manchesteru United odchodzi na wypożyczenie

Oprócz beznadziejnej gry Antony zasłynął też w Anglii wielkim skandalem. Wyszło bowiem na jaw, że znęcał się nad swoją byłą dziewczyną. - Powiedziałam mu, że jestem w ciąży, że mnie przeraża, moje serce biło mocniej. Trzęsłam się ze strachu - mówiła Gabriela Cavallin w rozmowie z UOL. Kobieta straciła dziecko po 16 tygodniach ciąży. W związku z licznymi oskarżeniami piłkarz został odsunięty od reprezentacji Brazylii i na kilka tygodni od treningów w Manchesterze United.

Antony nie będzie już w tym sezonie grał w Manchesterze United. Brazylijczyk trafi na zasadzie wypożyczenia do Realu Betis, który w La Lidze jest na 12. miejscu.

- Antony do Realu Betis! Zawarto ustne porozumienie pomiędzy wszystkimi stronami, także z Manchesterem United. Sprawdzane są dokumenty, a potem czas na podróż i badania lekarskie. Manchester United pozwoli mu odejść na wypożyczenie bez klauzuli kupna. Formalnie wróci do United w czerwcu - napisał na portalu X Fabrizio Roman, bardzo znany dziennikarz specjalizujący się w transferach.

Dodał też swoje słynne "Here we go", co oznacza, że potwierdzenie tych doniesień przez same zainteresowane strony jest już tylko kwestią godzin.

Antony w sumie w Manchesterze United zagrał w 96 meczach, zdobył 12 goli i miał tylko pięć asyst.

Manchester United fatalnie spisuje się w Premier League. Po 22 kolejkach ma tylko 26 punktów i zajmuje dopiero 13. miejsce w tabeli. Drużyna Rubena Amorima lepiej radzi sobie w Pucharze Anglii, gdzie po wyeliminowaniu Arsenalu, znalazła się w 1/16 finału oraz w Lidze Europy, w której po sześciu meczach z 12 punktami jest na siódmej pozycji.