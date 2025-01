Haaland rozbił bank. "Najbardziej lukratywny kontrakt w historii"

Erling Haaland od 2022 roku broni barw Manchesteru City. W dwóch pierwszych sezonach w Premier League sięgnął dwukrotnie po mistrzostwo Anglii i koronę króla strzelców. W tym sezonie Obywatele mają ogromne problemy z wygrywaniem meczów, co odbija się na pozycji w lidze (7. lokata).

Erling Haaland przedłużył kontrakt z Manchesterem City

Mimo to Erling Haaland zdecydował się pozostać w klubie. David Ornstein z "The Athletic" podał: "Erling Haaland zobowiązał się do poświęcenia zdecydowanej większości swojej kariery Manchesterowi City, podpisując niezwykły nowy kontrakt, który wiąże go z Etihad Stadium do lata 2034 roku. Poprzednia miała wygasnąć w czerwcu 2027 r., ale teraz podpisał on ulepszoną, dziewięcioipółletnią umowę" - napisał dziennikarz.

"W czasie końca kontraktu norweski piłkarz będzie miał 34 lata, a wszelkie klauzule odstępnego zawarte w jego ostatniej umowie zostały usunięte" - poinformowano. Te doniesienia potwierdził później klub w oficjalnym komunikacie.

Szokujące ustalenia: Najbardziej lukratywny kontrakt w historii piłki

Teraz nowe informacje na ten temat przekazał "Daily Mail". "Wiadomo, że nowy kontrakt, który nie zawiera klauzuli odstępnego, opiera się na podobnych zasadach, co poprzedni i obejmuje podwyżkę wynagrodzenia" - czytamy. Serwis przypomina, iż w 2022 roku ujawnił, że napastnik zarabiała łącznie około 865 tys. funtów tygodniowo.

"Jak donosi Mail Sport, gigantyczny, dziewięcioipółletni kontrakt Erlinga Haalanda jest najbardziej lukratywnym kontraktem w historii piłki nożnej, choć nie zapewnia mu 1 miliona funtów tygodniowo" - napisano.

Erling Haaland trafił do Manchesteru City z Borussii Dortmund za 51 mln funtów. Swoją karierę Norweg rozpoczynał w Bryne FK, skąd trafił do Molde. W styczniu 2019 roku przeniósł się do RB Salzburg.