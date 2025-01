Dramat drużyny Bednarka w meczu z gigantem! Zszedł z boiska i się zaczęło

Mecz Manchesteru United z Southampton zamykał 21. kolejkę Premier League. Teoretycznie faworytem była ekipa Rubena Amorima, choć nie odniosła zwycięstwa w lidze aż od czterech spotkań. Po raz ostatni triumfowała 15 grudnia, w starciu z Manchesterem City (2:1). Mimo wszystko grała u siebie i znajdowała się na 15. miejscu w tabeli. Z kolei drużyna Jana Bednarka zamykała stawkę - dopiero 20. lokata. Co więcej, po raz ostatni wygrała 2 listopada - 10 spotkań wstecz.

Słaba pierwsza połowa Manchesteru. Southampton zaskoczyło rywali

Każda z drużyn marzyła więc, by przełamać niechlubną passę. W pierwszej połowie dość zaskakująco większą inicjatywę wykazywało Southampton. To właśnie goście mieli pierwszą okazję do zdobycia gola. Wszystko za sprawą Yukinariego Sugawary. I choć chwilę później Manchester odpowiedział strzałem Alejandro Garnacho, to w kolejnych minutach to ekipa Polaka, w której od pierwszego gwizdka wystąpił Bednarek, częściej stwarzała zagrożenie.

Tylko że brakowało szczęścia. Strzały Tylera Diblinga i Mateusa Fernandesa kapitalnie wybronił Andre Onana. Dodatkowo w 26. minucie gospodarze domagali się karnego po rzekomym zagraniu ręką przez jednego z piłkarzy Southampton, ale sędzia nie uwzględnił ich żądań.

W końcu szczęście dopisało gościom i dopięli swego. Pomocną dłoń w 43. minucie wyciągnął Manuel Ugarte. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka odbiła się od defensywnego pomocnika Manchesteru, zmieniła tor lotu i wpadła do siatki. Tym samym Urugwajczyk zaliczył samobójcze trafienie. I prowadzeniem 1:0 Southampton zakończyła się pierwsza partia spotkania na Old Trafford.

Manchester walczył o wyrównanie. I finalnie dopiął swego. A nawet zdobył więcej

A jak wyglądała druga odsłona? Amorim szybko dokonał kilku zmian, by wnieść nieco świeżości do zespołu i napędzić go do działania. Tylko że nie było widać upragnionego efektu. Choć to Manchester dłużej utrzymywał się przy piłce i faktycznie krok po kroku zbliżał się pod pole karne rywali, to nie przekładało się to na tablicę wyników. Kapitalnie uderzył Antony, ale dobrze funkcjonowała defensywa przeciwników i o wyrównanie było piekielnie trudno.

W końcu się udało! W 82. minucie kapitalnym strzałem popisał się Amad Diallo. I na tym Manchester zatrzymywać się nie zamierzał i szukał zwycięskiego trafienia. Coraz mocniej napierał na bramkę Southampton, spoglądając nerwowo na zegarek. I w 90. minucie padł kolejny gol - na korzyść gospodarzy. Zdobył ją nie kto inny, jak Diallo. Stał się bohaterem spotkania. Ba, w czwartej minucie doliczonego czasu gry zdobył hat-tricka, wykorzystując fatalną pomyłkę defensywy Southampton. Wówczas Bednarka na murawie już nie było - zszedł w 83. minucie.

Manchester United - Southampton 3:1

Dzięki zwycięstwu Manchester United awansował na 12. miejsce w tabeli z dorobkiem 26 punktów. Tym samym zbliżył się nieco do walki o miejsca uprawniające do gry w europejskich pucharach. A co z Southampton? Nadal okupuje ostatnią lokatę - sześć punktów. Do bezpiecznej strefy traci aż 10 "oczek" i zbliża się do spadku z Premier League.