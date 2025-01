To był nokaut w meczu Arsenal - Tottenham! Cztery minuty i po sprawie

Arsenal zwycięzcą derbów północnego Londynu! Piłkarze Mikela Artety mieli wyraźną przewagę nad Tottenhamem i raz po raz kreowali groźne okazje w polu karnym rywali. I choć to drużyna Ange Postecoglou otworzyła wynik spotkania, to Arsenal zachował nerwy na wodzy i spokojnie odrobił stratę. A później wyszedł na prowadzenie, którego nie oddał do samego końca.

