Media: Gigantyczny transfer Bayernu! Wielka wymiana z Chelsea

60 mln euro - tyle latem 2023 r. zapłaciła Chelsea za Christophera Nkunku. Francuz, który trafił do Londynu z RB Lipsk, miał być liderem ofensywy drużyny ze Stamford Bridge. Miał, ale na razie jego transfer to spora porażka amerykańskich właścicieli klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Roman Kosecki do dziś jest wielbiony w Hiszpanii i Turcji. "Jego zdjęcie wisiało obok Papieża"

W pierwszym sezonie Nkunku rozegrał raptem 14 meczów, w których przebywał na boisku niewiele ponad 500 minut i zdobył w tym czasie trzy bramki. Wszystko przez poważną kontuzję kolana, jakiej Francuz doznał w trakcie okresu przygotowawczego oraz urazu uda, którego nabawił się w marcu 2024 r.

Opanowanie problemów zdrowotnych i przybycie na Stamford Bridge Enzo Mareski miały być dla Nkunku nowym otwarciem w klubie. Miały, ale też nie były. W tym sezonie Francuz pełni głównie funkcję zmiennika Nicolasa Jacksona w ataku Chelsea.

W tym sezonie Nkunku zagrał 28 razy, strzelił 13 goli. Jednak tylko dwa z nich Francuz strzelił w Premier League, w której rozegrał tylko 390 minut. Pozostałe bramki Nkunku zdobywał w kwalifikacjach Ligi Konferencji i fazie ligowej (siedem), pucharze ligi (trzy) oraz Pucharze Anglii (jedną).

Niespodziewana wymiana Chelsea i Bayernu?

Już w trakcie rundy jesiennej angielskie media informowały, że Nkunku jest niezadowolony ze swojej pozycji w Chelsea. Francuz już zimą miał rozglądać się za klubem, w którym będzie grał regularnie i sporo wskazuje na to, że taki klub znalazł.

W poniedziałek wieczorem angielskie i niemieckie media zgodnie przekazały, że piłkarzem mocno zainteresował się Bayern Monachium. "Bild" dodał nawet, że Bawarczycy mieli już porozumieć się z zawodnikiem w kwestii indywidualnego kontraktu.

Sam piłkarz też jest zdecydowany na transfer. By do niego doszło Bayern musi jednak porozumieć się z Chelsea. A to nie będzie łatwe, bo londyńczycy będą chcieli albo odzyskać dużą część zainwestowanych pieniędzy, albo otrzymać zastępcę dla Nkunku.

Zdaniem angielskich mediów Chelsea byłaby gotowa przystać na wymianę zawodników, gdyby w zamian za Nkunku otrzymała Mathysa Tela. 19-letni Francuz trafił do Bayernu latem 2022 r. z Rennes za 28,5 mln euro. Na razie jednak nie wywalczył sobie stałego miejsca w składzie Bawarczyków.

Do tej pory Tel rozegrał 81 meczów dla Bayernu, w których strzelił 16 goli i miał sześć asyst. W tym sezonie Francuz wystąpił raptem 12 razy, przebywając na boisku tylko 351 minut. Tel nie strzelił gola i nie miał asysty.

Zdaniem "The Telegraph" Chelsea pytała o Francuza już latem. Wtedy Bayern nie chciał sprzedawać zawodnika, jednak teraz może zmienić zdanie w związku z zainteresowaniem Nkunku. Chociaż strony nie rozpoczęły jeszcze negocjacji, to i Anglicy, i Niemcy przekonują, że może do tego dojść w najbliższych dniach, a transfer może zostać przeprowadzony już w styczniu.