Tak gwiazdor wykonał rzut karny. Wstyd, co stało się później

Choć Kai Havertz miał już w Anglii, a nawet w Arsenalu, niejeden trudny moment, to, co wydarzyło się w III rundzie Pucharu Anglii, było wyjątkowym dramatem. "Kanonierzy" w niedzielę 12 stycznia mierzyli się z Manchesterem United. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, jako że po 120 minutach gry mieliśmy remis 1:1 (Jakub Kiwior spędził cały mecz na ławce). W nich lepsi okazali się goście, którzy strzelali bezbłędnie. W Arsenalu pomylił się właśnie Havertz, którego strzał obronił Altay Bayindir, co zdecydowało o wygranej United 5:3.

Havertz zawalił mecz. Jego żona ofiarą gróźb

Na Havertza spadła lawina krytyki. Niemiec nie spisuje się co prawda najgorzej w bieżącym sezonie, ma na koncie 12 goli i 3 asysty we wszystkich rozgrywkach. Jednak często razi nieskutecznością, a zmarnowany karny nie przysporzył mu zwolenników. Niemniej tym razem doszło do czegoś naprawdę strasznego, bo hejt na Niemca, rozlał się także na jego ciężarną żonę Sophię. I to wręcz wyjątkowo ohydnie.

Przerażające wiadomości. Arsenal już działa

Małżonka gwiazdora Arsenalu ujawniła na Instagramie dwie wiadomości, które otrzymała poprzez media społecznościowe po porażce "Kanonierów". Ich treść jest wręcz przerażająca. "Mam nadzieję, że poronisz", "Przyjdę do twojego domu i zamorduję twoje dziecko. Nie żartuję, poczekaj tylko" - napisali nieznani użytkownicy. - Nie mam nawet pojęcia co powiedzieć. Miejmy więcej szacunku. Jesteśmy o wiele lepsi niż to - zaapelowała do kibiców Sophia Havertz.

Jak donosi dziennik "The Guardian" Arsenal poczynił już zdecydowane kroki w tej sprawie. Londyński klub zlecił specjalizującej się w technologii zbierania danych firmie Signify, by odnaleźli i zidentyfikowali autorów wiadomości. Pozwoli to na zgłoszenie sprawy na policję i ukaranie sprawców. Sam Instagram również już zajmuje się sprawą oraz kontami, z których wysłano groźby.