Sensacyjne wieści! Włosi i Niemcy ruszają po reprezentanta Polski

Bardzo poważne problemy zdrowotne wyhamowały karierę Jakuba Modera. Pomocnik, który miał być liderem polskiej kadry, jest dziś rezerwowym - i to głębokim - w angielskim Brighton. W tym sezonie rozegrał tylko 147 minut. Zaledwie trzykrotnie, łącznie na osiem minut, wybiegał na murawę Premier League.

Moder zmieni klub? Ma dwie oferty

Rozpoczęte niedawno zimowe okno transferowe to dobra okazja do zmiany tego stanu rzeczy. Kluby w całej Europie rozglądają się za ewentualnymi wzmocnieniami. Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że Moder mógłby zostać w Premier League. Zainteresowanie miały przejawiać Everton i Leicester City. Wydaje się jednak - jeśli wierzyć medialnym doniesieniom - że przenosiny są możliwe do klubów spoza Wysp Brytyjskich.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl zainteresowanie polskim pomocnikiem mają wykazywać dwa kluby. Jednym z nich jest grający w Bundeslidze Union Berlin, a drugim Udinese.

Pierwszy z tych zespołów to 12. siła Bundesligi, zaś drugi prowadzony jest przez człowieka doskonale znającego polski futbol. Kosta Runjaić przez lata pracował w Pogoni Szczecin i Legii Warszawa. Od tego sezonu jest opiekunem Udinese. Co więcej - do tego klubu sprowadził piłkarza grającego niedawno w ekstraklasie - Szweda Jespera Karlstroema. Udinese pod wodzą Runjaicia zajmuje dziewiąte miejsce w Serie A.

Co ciekawe - jak zauważył Jakub Polkowski - Przemysław Małecki, asystent Kosty Runjaicia, dobrze zna Modera z czasów juniorskiej gry w Lechu Poznań.

Zmiana klubu dla Modera mogłaby oznaczać nowe otwarcie i zwiększyć jego szansę na regularną grę. Ta może być niezbędna do utrzymania optymalnej formy w związku z tegorocznymi eliminacjami do mistrzostw świata w 2026 roku. Michał Probierz jesienią udowadniał, że liczy na pomocnika. Moder to 31-krotny reprezentant Polski, dla której zdobył dwa gole. Czas pokaże, czy zimą rzeczywiście zmieni barwy klubowe.