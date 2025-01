Media: Zaczęło się. Guardiola szykuje dwa hity

- Musimy pozyskać nowych zawodników. Zdecydowanie. Mamy braki w obronie i pomocy. Uważam, że musimy być aktywni w styczniowym okienku transferowym, ale nie wiem, czy to się uda. Rynek w tym czasie jest naprawdę trudny - mówił Pep Guardiola 26 grudnia na konferencji prasowej po meczu z Evertonem (1:1).

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Szeremeta komentuje wyniki plebiscytu na najlepszego sportowca Polski

Katalończyk nie pozostawił wątpliwości, co musi zrobić jego klub, by podnieść się po bardzo trudnej drugiej połowie rundy jesiennej. Manchester City zaliczył w niej m.in. serię siedmiu meczów bez zwycięstwa i pięciu porażek z rzędu, co przydarzyło się pierwszy raz w karierze Guardioli.

Mistrzowie Anglii mieli też kiepską końcówkę roku. Najpierw przegrali 0:2 z Juventusem w Lidze Mistrzów, później w ostatnich sekundach wypuścili zwycięstwo w derbach Manchesteru, ostatecznie przegrywając je 1:2, a na koniec zremisowali z miernym Evertonem.

Mimo że drużyna Guardioli ma za sobą dwie wygrane z rzędu, to plany na zimowe okienko transferowe się nie zmieniły. Zwłaszcza że wciąż kontuzjowani pozostają John Stones, Ruben Dias, Oscar Bobb, Ederson oraz Rodri.

Ale to tylko część graczy City, którzy mieli problemy ze zdrowiem w ostatnich miesiącach. W trakcie rundy z większymi lub mniejszymi problemami musieli sobie też radzić Nathan Ake, Manuel Akanji, Mateo Kovacić, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku i Phil Foden.

Dwa transfery na radarze Manchesteru City

Dlatego Manchester City pierwszy raz od dłuższego czasu zamierza sprowadzić piłkarzy zimą. Jak poinformował Fabrizio Romano, mistrzowie Anglii negocjują z dwoma środkowymi obrońcami: Vitorem Reisem oraz Abduqodirem Xusanovem.

Pierwszy gra obecnie w Palmeiras i 12 stycznia skończy raptem 19 lat. W 2023 r. młodzieżowy reprezentant Brazylii został wyróżniony przez "Guardiana" wśród najbardziej utalentowanych zawodników z rocznika 2006.

Jak przekazał Romano, przedstawiciele mistrza Anglii są już w Brazylii, gdzie bezpośrednio negocjują transfer Reisa. Jednocześnie Manchester City stara się o Xusanova, który od lata 2023 r. jest zawodnikiem RC Lens.

Uzbek, który w lutym skończy 21 lat, jest 18-krotnym reprezentantem kraju. W tym sezonie zagrał 16 razy, miał jedną asystę. Kontrakt zawodnika z Lens ważny jest do lata 2027 r., więc jego transfer również nie będzie tani. Francuzi przekazali, że klub liczy na zarobek w okolicach 25-30 mln euro.

Dla Lens to wielka przebitka. Eniergietyk-BDU Mińsk, z którego Xusanov trafił do Francji, sprzedał go za zaledwie 100 tys. euro.