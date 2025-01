Ogłaszają ws. Guardioli i Manchesteru City. "Trzęsienie ziemi"

Od końca października Manchester City rozegrał 14 spotkań, z których wygrał zaledwie dwa, trzy zremisował, a aż dziewięć przegrał. Co na pewno było pozytywne dla Pepa Guardioli, to to, że jego piłkarze wygraną 2:0 z Leicester City zakończyli 2024 rok.

Manchester City rusza na zakupy. Trzy cele transferowe ekipy Pepa Guardioli

Jednak czy można ogłosić koniec kryzysu mistrzów Anglii? Na to na pewno jest za wcześnie. Niewykluczone, że w celu poprawienia swojej pozycji Manchester City uda się na zakupy w trakcie zimowego okienka transferowego. "Marca" już pisze o "panice Guardioli na rynku transferowym". Hiszpańska gazeta zaznaczyła, że latem Manchester City był nieaktywny, ale teraz może się to zmienić.

"To okienko będzie inne dla City. Wiedzą o tym w Premier League, w Europie i na całym świecie. Guardiola pojawia się w zimowym oknie z niedokończonymi sprawami, które mogą spowodować ogromne trzęsienie ziemi" - czytamy. Podkreślono, że Manchester City ma za sobą najgorsze dwa miesiące w erze katalońskiego szkoleniowca.

"Marca" przytoczyła słowa Guardioli, który na ostatniej konferencji prasowej stwierdził wprost, że jego drużyna potrzebuje wzmocnień w obronie i środku pola. "Guardiola chce przynajmniej trzech zawodników: środkowego obrońcy, defensywnego pomocnika i skrzydłowego" - wymienia gazeta.

Przede wszystkim trener chce sprowadzić piłkarza, który bezpośrednio wskoczy w buty Rodriego w środku pola. Hiszpan na początku sezonu zerwał więzadła w kolanie i prawdopodobnie nie zagra już w tym sezonie. "W tym celu musisz skorzystać z książeczki czekowej, a klub to zrobi" - podsumowano.

A sytuacja Manchesteru City w Premier League czy Lidze Mistrzów jest skomplikowana. W rozgrywkach ligowych City zajmuje szóste miejsce (31 punktów) i traci cztery punkty do czwartego miejsca, premiującego grą w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.