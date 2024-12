Polski bramkarz znów zagrał przeciwko gigantowi. Chciał pogrążyć Guardiolę

Zatrzymywał Mohameda Salaha, zatrzymywał Darwina Nuneza, pomagały mu poprzeczka i słupek. Ogólnie mówiąc, Jakub Stolarczyk nie nudził się w debiucie w Premier League na Anfield, bronił naprawdę dobrze. Jednak Liverpool i tak okazał się niezatrzymany. Zespół Arne Slota pokonał w Boxing Day Leicester City 3:1, dzięki czemu wykorzystał potknięcia konkurencji i umocnił się na prowadzeniu w tabeli Premier League - tak 26 grudnia debiut Jakuba Stolarczyka relacjonował dziennikarz Sport.pl Bartosz Królikowski.

Stolarczyk bezradny. Manchester City wygrywa w Leicester

W niedzielne popołudnie Jakub Stolarczyk z powodu kontuzji Madsa Hermansena ponownie znalazł się w pierwszym składzie Leicester City. Po drugiej stronie barykady znów spotkał rywala najwyższej próby. Manchester City, choć od dwóch miesięcy znajduje się w potężnym kryzysie, dysponuje wszakże wieloma znakomitymi piłkarzami.

Pep Guardiola liczył na to, że wizyta na King Power Stadium zakończy się odwróceniem złej karty i wygraniem drugiego ligowego meczu od października. Goście już od początku spotkania zatroszczyli się o to, aby Stolarczyk się nie nudził.

Polski bramkarz zatrzymał między innymi strzał Erlinga Haalanda i Phila Fodena, ale w 21. minucie był bezradny. Strzał sprzed pola karnego oddał Foden. Stolarczyk sparował piłkę do boku, ale żaden z obrońców nie zdołał jej wybić. Najsprytniejszy okazał się Savinho, który dopadł do piłki i z bliska trafił do siatki.

Po zmianie stron to gospodarze byli lepsi. Jamie Vardy mógł, a nawet powinien doprowadzić do wyrównania. Swojej szansy jednak nie wykorzystał. Manchester City na nieco ponad kwadrans przed końcem meczu zadał za to decydujący cios. Dośrodkowanie Savinho wykorzystał Erling Haaland.

Kolejny mecz Leicester City - być może znów ze Stolarczykiem w składzie - odbędzie się w sobotę 4 stycznia. Rywal? Znów z najwyższej półki. Tym razem drużyna Polaka pojedzie do Birmingham, by zagrać z Aston Villą.

Leicester City w 19 meczach zgromadził 14 punktów i zajmuje 18. miejsce w tabeli. Do bezpiecznej strefy i 17. Wolverhampton traci dwa oczka.