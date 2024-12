Kosztował 100 milionów i oto co się stało. Koszmar. "Musi odejść"

To był transfer, który rozbudzał marzenia angielskich kibiców. Jack Grealish po udanym sezonie 2020/21 i dobrych występach na Euro 2020 stał się wielką gwiazdą, która przerosła swój klub - Aston Villę. Przenosiny do możniejszego zespołu były nieuniknione i 5 sierpnia 2021 roku Manchester City wyłożył za 26-letniego wówczas zawodnika ponad 117 milionów euro. Grealish stał się najdroższym angielskim piłkarzem w historii.

Grealish musi odejść. Nie mają wątpliwości

Duży transfer wiązał się z dużymi oczekiwaniami, ale tych skrzydłowemu tak naprawdę nigdy nie udało się spełnić. Owszem - zdobył z Manchesterem City kilka trofeów - w tym Ligę Mistrzów wywalczoną w 2023 roku. Tutaj jego rola była jednak marginalna. Jego najlepszy sezon to rozgrywki 22/23, kiedy w Premier League zdobył pięć goli i zaliczył siedem asyst. Kolejna kampania była już o wiele gorsza - zaledwie trzy trafienia i jedna asysta.

Obecny sezon, a w zasadzie rok to koszmar. Grealish w 46 spotkaniach Manchesteru City w 2024 roku nie zdobył gola. Po raz ostatni umieścił piłkę w siatce 16 grudnia 2023 roku w zremisowanym 2:2 meczu z Crystal Palace. Grealish w 2024 roku nie pojechał na mistrzostwa Europy. Czy to czas na zmiany?

Lee Hendrie były zawodnik Aston Villi mówi wprost: - Nie sądzę, abyśmy widzieli najlepszą wersję Grealisha w City, czy też wersję, która wychodzi na murawę i dobrze się bawi. Widzieliśmy tylko urywki, ale myślę, że Jack zasadniczo gra w sposób, którego wymaga od niego menedżer. Jego słowa cytuje portal goal.com.

Hendrie uważa, że Grealish powinien zastanowić się nad opuszczeniem City. - Nikt nie może zaprzeczyć, że przeprowadzka nie była udana, wygrał wszystko, co było do wygrania podczas swojego pobytu tam, ale myślę, że dla siebie musi ponownie znaleźć przyjemność z gry - dodaje, przyznając że chętnie widziałby go z powrotem w Aston Villi. Zwraca jednak uwagę na problematyczność takiej transakcji.

Jack Grealish w 143 meczach dla Manchesteru City zdobył 14 goli i zaliczył 20 asyst. Jest jednym z najmniej udanych transferów w Premier League w ostatnich latach.

Manchester City zajmuje dopiero 7. miejsce w tabeli angielskiej ligi. Do liderującego Liverpoolu traci aż 14 punktów. Kolejny mecz drużyna Pepa Guardioli rozegra w niedzielę 29 grudnia. Zmierzy się z Leicester City.