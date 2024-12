Haaland ośmieszony przed meczem. Karma wróciła

Cztery wygrane z rzędu, a następnie remis wywalczony w ostatniej minucie meczu z jednym z głównych rywali do mistrzostwa. Tak wyglądał początek sezonu Manchesteru City. Wspomniany remis padł w meczu z Arsenalem (2:2). To wtedy Erling Haaland znalazł się na ustach całej Anglii z powodu swojego zachowania.

Haaland stał się pośmiewiskiem. Kibice Arsenalu wbili w niego szpilkę

W końcówce tamtego meczu Haaland wywołał skandal. Już po zakończeniu spotkania piłkarz Manchesteru City postanowił jeszcze sprowokować Mikela Artetę. Powiedział do niego "Stay humble eh? Stay humble eh?" - co dosłownie można przetłumaczyć jako "Bądź pokorny". Te słowa wśród angielskich kibiców weszły do stałego piłkarskiego słownictwa. Używa się ich przede wszystkim po kolejnych wpadkach Manchesteru City i Erlinga Haalanda.

A te ostatnio przydarzają się regularnie. W czwartek Manchester City zaledwie zremisował z Evertonem (1:1). Erling Haaland nie wykorzystał w tym meczu rzutu karnego. Ogółem Norweg od spotkania z Arsenalem strzelił w Premier League tylko trzy gole! A od tego czasu Manchester City rozegrał już 14 spotkań.

Angielscy kibice - oczywiście bez liczenia fanów Manchesteru City - się cieszą. I szydzą. Okazało się, że klub, który do tej pory zdawał się niezatapialny, pełen gwiazd, pieniędzy i z trenerem, który do tej pory nie był przyzwyczajony do smaku porażki teraz może drżeć nawet przed meczem z Evertonem, a w ligowej tabeli oglądać plecy Bournemouth.

"Stay humble" - mówią więc kibice kolejnych drużyn. A zwłaszcza fani Arsenalu, od którego to wszystko się zaczęło. Przed dzisiejszym meczem z Ipswich kibice tej drużyny zawiesili na latarni w okolicy stadionu Emirates zdjęcie Haalanda stylizowane na znak zakazu.

Haaland i Manchester City mogliby zamknąć usta krytykom serią zwycięstw. Tylko czy czy obecnie podopiecznych Guardioli na to stać? W niedzielę 29 grudnia w meczu z Leicester piłkarze City mogą wykonać pierwszy krok. Rywale w tabeli Premier League zajmują 18. miejsce. Jakakolwiek wpadka będzie jednak dostawą świeżej amunicji dla kibiców innych drużyn.