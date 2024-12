Guardiola wypalił po kolejnej wpadce. Tego nikt się nie spodziewał

Manchester City w czwartek 26 grudnia nie wygrał kolejnego spotkania. Mowa ciała Pepa Guardioli pokazuje, że nie wie, co zrobić, by jego zespół wrócił na zwycięską ścieżkę. Kryzys trwa już od dawna, bo Obywatele w ostatnich 13 meczach zanotowali triumfowali tylko raz. Mimo to Hiszpan nie przestaje zaskakiwać na konferencjach prasowych.

