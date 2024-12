To nowa gwiazda Barcelony? Ależ wieści dla Lewandowskiego

18 lat, trzy miesiące i 28 dni - w takim wieku Marcus Rashford debiutował w barwach Manchesteru United. Był to 28 lutego 2016 r. i spotkanie z Arsenalem, wygrane 3:2 przez Man United. Wtedy Rashford strzelił dwa gole i zanotował asystę przy trafieniu Angela Herrery. Od tamtej pory Rashford zagrał blisko 430 meczów w barwach Manchesteru United i strzelił 138 goli. 17 grudnia br. Rashford powiedział krótko o swojej przyszłości, co, z dużym prawdopodobieństwem, jest początkiem jego końca na Old Trafford.

- Osobiście uważam, że jestem gotowy na nowe wyzwanie i kolejne kroki. Kiedy odejdę, nie będzie żadnych urazów. Nie będziecie mieli żadnych negatywnych komentarzy ode mnie na temat Manchesteru United. Taką jestem osobą. Jestem w połowie kariery. Nie spodziewam się, że jej szczyt nastąpi teraz. Do tej pory spędziłem dziewięć lat w Premier League i wiele mnie to nauczyło - mówił Rashford podczas wizyty w szkole podstawowej Button Lane, znajdującej się na południu Manchesteru (cytat za: transfery.info).

Brytyjskie media podają, że teraz sytuacja Rashforda zależy od decyzji Rubena Amorima. - Rozmawiam z Rashfordem codziennie. Nie o wywiadzie, którego udzielił, ale o jego dyspozycji. On chce grać i się stara. To tylko moja decyzja - komentował trener Manchesteru United.

Rashford kolegą Lewandowskiego w Barcelonie? Tyle trzeba zapłacić

Rashford nie może narzekać na brak zainteresowania na rynku transferowym. W gronie klubów chcących pozyskać Anglika wymienia się PSG, a także drużyny z Arabii Saudyjskiej. Włoski dziennikarz Fabrizio Romano podaje, że marzeniem Rashforda jest gra w Hiszpanii. Kataloński "Sport" podaje, że Rashford mógłby trafić do Barcelony. Ile trzeba by było zapłacić? Manchester United, zdaniem wspomnianego źródła, wycenia Rashforda na około 40 mln euro.

"Sport" dodaje, że pewnym problemem mogą okazać się zarobki Rashforda. W Manchesterze United inkasuje on najwyższą pensję w drużynie - ponad 17 mln euro netto. Barcelona uważa, że podpisanie kontraktu z Rashfordem byłoby opłacalne, gdyby zgodził się na obniżenie pensji o połowę.

"Barcelona jest świadoma sytuacji, ale na razie nie zdecydowała się na zakup. Wiedzą, że Rashford ma ogromną jakość, a jego gra pasowałaby do tego, czego potrzebuje zespół. Pewne jest to, że Rashford będzie musiał zdecydować, czy utrzymać swoją pensję, czy ją obniżyć, by znaleźć miejsce w odpowiednim projekcie" - czytamy. Serwis teamtalk.com twierdzi, że Hansi Flick zgodził się, by Ansu Fati trafił do Manchesteru United w ramach wymiany za Rashforda.

W związku z tym, że Rashford głównie występuje w roli lewego skrzydłowego, to jego konkurentami o miejsce w wyjściowym składzie Barcelony byliby Raphinha oraz Ferran Torres. Kontrakt Rashforda z Man United wygasa w czerwcu 2028 r.