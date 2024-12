Piłkarze Manchesteru City się doigrali. Taka "kara" w święta

12 spotkań, jedno zwycięstwo, dwa remisy i aż dziewięć porażek. Wydawać by się mogło, że to statystyki jednej z drużyn znajdujących się w dole tabeli, ale tak nie jest. To bilans ostatnich meczów Manchesteru City. Piłkarze Pepa Guardioli są pogrążeni w głębokim kryzysie. I klub nie ma jak na razie pomysłu, jak z niego wyjść, ale mimo to nie zamierza dawać taryfy ulgowej zawodnikom.

Manchester City nie odpuszcza graczom. Nawet w święta. Bolesna "kara"

Dowód? Jak poinformował Kyle Walker, drużyna nie będzie miała wolnego w Święta Bożego Narodzenia. Oczywiście w czwartek i tak miała rozegrać mecz, ale dwa poprzedzające dni miały być czasem na odpoczynek. W tym roku tak nie będzie. - W ostatnich sezonach mieliśmy wolne w Boże Narodzenie, co było bardzo miłych gestem. W tym sezonie będziemy w te dni trenować - ujawnił kapitan Manchesteru, cytowany przez dagbladet.no. Jak donoszą media, to swego rodzaju kara za ostatnie słabe wyniki.

To, że Manchester będzie trenował między świętami, potwierdził też Pep Guardiola. Co więcej, trener zdradził, że piłkarze spędzą najbliższą noc w ośrodku treningowym. - Trenujemy dziś (a więc we wtorek), trenujemy jutro (czyli w środę) wieczorem, zostaniemy tutaj (w City Football Academy) i zagramy w czwartek mecz z Evertonem - mówił Hiszpan. - Mamy nadzieję, że zawodnicy będą chcieli tu być, bo to nasza praca - dodawał.

Robert Lewandowski zabrał głos ws. kryzysu Manchesteru. "Jestem pewien"

Co dalej z Manchesterem? Czy uda się wyjść z kryzysu? Czy Guardiola znajdzie rozwiązanie? O tym przekonany jest Robert Lewandowski, który w przeszłości miał okazję współpracować z wybitnym szkoleniowcem i zdobyć z nim wiele trofeów.

- Jak znam Pepa, dla niego będzie to bardzo trudna sytuacja. Ale taka jest piłka nożna. Ostatecznie jesteśmy ludźmi i przed nami stają różne sytuacje. Jestem pewien, że Pep znajdzie rozwiązanie, które pozwoli mu wrócić na właściwą drogę, jeśli chodzi o zawodników, formę i wygrywanie meczów. (...) Jest geniuszem, niesamowitym trenerem - podkreślał Polak.

Pierwszą szansę na wyjście z kryzysu Manchester będzie miał właśnie w czwartek w starciu z Evertonem. Początek o godzinie 13:30. City znajduje się obecnie na siódmej lokacie w Premier League i obrona mistrzostwa Anglii mocno się oddala. Do prowadzącego Liverpoolu traci już 12 punktów, a ma o jeden mecz rozegrany więcej. Już wkrótce ta różnica może więc wzrosnąć do 15 "oczek".