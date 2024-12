Dogadali się! Polak porozumiał się ws. kontraktu z angielskim klubem

26 występów i siedem czystych kont - to statystyki Oliwiera Zycha w Puszczy Niepołomice w poprzednim sezonie. Bramkarz, który w czerwcu skończył dopiero 20 lat, spędził w klubie rok na wypożyczeniu z Aston Villi i walnie przyczynił się do utrzymania drużyny Tomasza Tułacza w ekstraklasie.

Po zakończeniu poprzednich rozgrywek Zych wrócił do Birmingham. Na razie jednak nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w składzie drużyny Unaia Emery'ego. W niej niepodważalną pozycję ma bowiem mistrz świata i jeden z najlepszych bramkarzy na świecie Emiliano Martinez.

Zych, który gra w drużynach młodzieżowych, w tym sezonie czterokrotnie znalazł się w kadrze meczowej pierwszego zespołu. Polak dwukrotnie siadał na ławce w Premier League. Było to w spotkaniach z Leicester City (2:1) 31 sierpnia oraz Nottingham Forest (1:2) 14 grudnia.

Polak z nowym kontraktem w Anglii

Umowa polskiego bramkarza z Aston Villą wygasała 30 czerwca przyszłego roku. We wtorek angielski klub ogłosił przedłużenie kontraktu z Zychem. W krótkiej informacji na oficjalnej stronie internetowej Aston Villa pogratulowała Zychowi, jednak nie przekazała, do kiedy teraz obowiązywać będzie umowa.

Zych zaczynał karierę w Arce Gdynia, z której w 2018 r. trafił do Zagłębia Lubin. To stamtąd pozyskała go Aston Villa, która później wypożyczyła bramkarza do Puszczy Niepołomice. Zych nie zdążył jeszcze zadebiutować w angielskim klubie.

Przypomnijmy, że Zych niespodziewanie znalazł się w szerokiej kadrze reprezentacji Polski na Euro 2024. Bramkarz miał pomagać kadrze w przygotowaniach do turnieju, jednak plany pokrzyżowała jego kontuzja. Ostatecznie miejsce Zycha zajął Mateusz Kochalski.

Zych ma za sobą występy w reprezentacjach Polski U-15, U-16, U-18, U-19 oraz U-20. Obecnie rywalizuje o miejsce w zespole U-21.