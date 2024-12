Reprezentant Polski rozchwytywany! Bije się o niego europejska czołówka

Jakub Kiwior ostatnio coraz częściej pojawiał się na boisku w barwach Arsenalu. Polak zastępował kontuzjowanego Gabriela Magalhaesa, dzięki czemu zagrał w spotkaniach z Manchesterem United (2:0), Fulham (1:1) czy AS Monaco (3:0) w Lidze Mistrzów. W ostatniej kolejce Premier League z Evertonem (0:0) brazylijski stoper wrócił do składu i Kiwior ponownie usiadł na ławce. To wyraźny sygnał, że w ekipie Mikela Artety nie będzie pierwszym wyborem. Wiele wskazuje na to, że o regularną grę już niedługo będzie walczył gdzie indziej.

Włosi ogłaszają ws. Kiwiora. "Z radością przyjąłby transfer"

Ostatnimi czasy reprezentant Polski łączony był z kilkoma zespołami z europejskiego topu. Chodzi przede wszystkim o włoskie kluby tj. AC Milan, Juventus czy Fiorentina. Do roli faworyta w wyścigu o 24-latka wyrasta jednak Napoli. Trener Antonio Conto poprosił nawet działaczy, aby rozejrzeli się za klasowym stoperem po tym, jak kontuzji doznał Alessandro Buongiorno.

Jak poinformowało włoskie "Tuttosport", na liście potencjalnych kandydatów do transferu znaleźli się Danilo, Bremer i Juan Cabal (wszyscy z Juventusu). Problem w tym, że dwaj ostatni również są kontuzjowani. W tej sytuacji lepszym wyborem byłby były gracz Spezii. - Inne nazwisko to Kiwior z Arsenalu. Polak pragnie więcej minut i nie pogardziłby powrotem do Włoch. "Kanonierzy" nie zamierzają się go jednak łatwo pozbawiać. Ustalili cenę za stały transfer nie mniejszą niż 25 milionów euro - czytamy.

Wieści te potwierdził portal areanapoli.it, który chwalił takie rozwiązanie. - Ma już doświadczenie w mistrzostwach Włoch, jest obrońcą na bardzo dobrym poziomie, a do tego wciąż młodym. Niewiele gra w Arsenalu i już w styczniu z radością przyjąłby transfer do Napoli - podano. Problem ma zaś stanowić forma transferu. Napoli wolałoby go wypożyczyć, na co nie zgadza się Arsenal. Kością niezgody jest także cena. - Negocjacje są złożone, ponieważ Napoli nie chciałoby wydawać w styczniu tak wysokiej kwoty na obrońcę - dodano.