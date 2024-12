Pep Guardiola ogłosił w sprawie odejścia z Manchesteru City!

Od 30 października Manchester City trwa kryzys, którego w tym klubie dawno nie widziano. Zespół Pepa Guardioli wygrał tylko jeden z dziesięciu meczów (3:0 z Nottingham Forest), licząc wszystkie rozgrywki, a w Premier League został pokonany aż cztery razy. - Nie mam zamiaru opuszczać Man City i wyjeżdżać do innego kraju, robić tego samego, co teraz. Nie miałbym już energii - przekazał trener, informując że Manchester City będzie jego ostatnim klubem w karierze. Niedawno przedłużył kontrakt do czerwca 2027 r.

Na tym etapie sezonu Manchester City ma siedem porażek we wszystkich rozgrywkach. To więcej, niż w dwóch ostatnich sezonach. - Pomysł rozpoczęcia pracy gdzie indziej, cały proces treningowy i tak dalej… Nie, nie, nie! Może w reprezentacji, ale to co innego - przekazał Guardiola, który wskazał pracę w roli selekcjonera jako swój potencjalny cel w przyszłości. Aktualnie wydaje się mniej prawdopodobne, że Manchester City obroni mistrzostwo Anglii.

Do tej pory praca Guardioli w Manchesterze City, tj. od 1 lipca 2016 r., to pasmo sukcesów - Liga Mistrzów, sześć mistrzostw Anglii, Superpuchar UEFA, dwa puchary FA Cup, cztery Puchary Ligi Angielskiej i trzy Tarcze Wspólnoty. Czy wkrótce drogi Guardioli i Man City się rozejdą?

Guardiola zostanie zwolniony? "To może się wydarzyć"

Guardiola odniósł się do tematu potencjalnego zwolnienia z City w trakcie konferencji prasowej przed derbami z Manchesterem United. - Żałowałbym, gdybym teraz odszedł z klubu. Nie mógłbym spać, spałbym gorzej niż teraz. Odejść w takiej sytuacji jest niemożliwe. Mogą mnie zwolnić, to może się wydarzyć. Ale nie ma takiej opcji, że sam odejdę. Jeśli zarząd nie jest ze mnie zadowolony, to może to zrobić. Nie mam żadnego celu, który sprawiłby, że moje życie lub czas spędzony tutaj byłyby zupełnie inne - powiedział.

- Satysfakcja z tego, co zrobiliśmy, została osiągnięta. Kiedy poczuję, że czas odejść, to odejdę. Byłem najlepszy. Nie czekam już na to, aż wygram kolejną Premier League lub Ligę Mistrzów - dodał Guardiola. Potem trener odniósł się do ostatnich wyników klubu. - Nie możemy wiecznie przegrywać meczów. Może ze względu na to, co zrobiliśmy w przeszłości, ludzie myślą, że nie będę zwolniony, ale jako trenerzy jesteśmy oceniani codziennie. Po jednym złym sezonie możesz wylecieć - przekazał.

Derby Manchesteru między City a United odbędą się w niedzielę o godz. 17:30. Aktualnie Manchester United zajmuje 13. miejsce z 19 punktami i traci osiem do odwiecznego rywala. W przypadku wygranej Man City awansuje na czwarte miejsce i zrówna się punktami z trzecim Arsenalem.