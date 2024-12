Ależ afera w Arsenalu. Niewiarygodne, co miał robić jeden z pracowników

Arsenal rozgrywa kolejny przyzwoity sezon. W środowy wieczór odniósł pewne zwycięstwo nad AS Monaco (3:0), dzięki czemu awansował na trzecią lokatę w tabeli Ligi Mistrzów. Ale nie tylko w europejskich rozgrywkach radzi sobie bardzo dobrze. Podobnie jest w Premier League, gdzie kolejny rok z rzędu bije się o mistrzostwo. Również i tu plasuje się na trzeciej pozycji. I choć kibice mogą być zadowoleni z postawy drużyny na boisku, to z tego, co dzieje się w kuluarach już nie. Ostatnio światło dzienne ujrzała bowiem spora afera.

Arsenal prowadzi wewnętrzne dochodzenie. Chodzi o kitmana i antysemityzm

Nieco więcej ujawnił o niej "The Guardian". Okazuje się, że Arsenal prowadzi śledztwo w sprawie antysemickich wpisów, które pojawiały się w mediach społecznościowych. Miał je rzekomo pisać jeden z pracowników klubu. To właśnie z profilu legitymującego się jego danymi pochodziły dość kontrowersyjne wpisy. O kim konkretnie mowa? Nie chodzi o piłkarza, czy trenerów, ale... Marka Bonnicka, kitmana akademii.

"Aktualnie prowadzimy dochodzenie zgodnie z naszą wewnętrzną polityką i procedurami. Arsenal, jako klub, sprzeciwia się wszelkim formom nadużyć i dyskryminacji" - przekazał redakcji rzecznik londyńskiej ekipy. Co więcej, konsekwencje mogą spotkać go również ze strony FA.

A o jakich wpisach konkretnie mowa? Dziennikarze przytoczyli kilka z nich. "Nie krzyczałaś, gdy syjonistyczny Izrael odmówił uwolnienia, Hamas odmówił uwolnienia wszystkich zakładników w październiku… Porzuciłaś ich… Odmówiłaś sprowadzenia ich do domu… Twoje milczenie było ogłuszające… Teraz chcesz, żeby inni krzyczeli… Uczciwość moralna, uczciwość, żadna… Znak Kaina" - to jeden z nich, cytowany przez "The Guardian", rzekomo skierowany do Heidi Bachram, działaczki walczącej przeciwko antysemityzmowi.

Screen tego wpisu udostępniła sama zainteresowana. "Oskarżył mnie o porzucenie kuzyna mojego męża, który jest zakładnikiem w Gazie. Użył nawet obelgi, odnosząc się do historii biblijnego bratobójstwa. Obecnie sprawa jest badana. Miejmy nadzieję, że takie groteskowe zachowanie pociągnie za sobą odpowiednie konsekwencje" - pisała kobieta. Więcej kontrowersyjnych wpisów Bonnicka zebrał też profil Never_Again2020 na X. Jak donoszą dziennikarze, konto, rzekomo należące do kitmana, zostało już usunięte.

O tym, jak zakończy się ta sprawa, i czy faktycznie to kitman Arsenalu był autorem skandalicznych wpisów, przekonamy się w kolejnych tygodniach. Jak na razie klub koncentruje się na rywalizacji na murawie. Kolejny mecz rozegra już 14 grudnia, a rywalem będzie Everton. Początek o godzinie 16:00.