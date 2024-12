A jednak! Jest decyzja Arsenalu ws. Kiwiora

Jakub Kiwior nie jest jedną z najważniejszych postaci w Arsenalu. Od kiedy trafił do klubu w styczniu 2023 roku gra bardzo mało, a tylko w tym sezonie w ośmiu występach zanotował na murawie zaledwie 323 minuty. Dopiero w dwóch ostatnich spotkaniach z Fulham i Manchesterem United rozegrał pełne dziewięćdziesiąt minut.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjny transfer Jakuba Kiwiora? Żelazny: Wspaniałe miejsce do życia

Media: Arsenal zmienił podejście do Jakuba Kiwiora

Mimo braku gry Polak wzbudza spore zainteresowanie. "Mirror Football" podaje, że włoscy giganci, tacy jak Napoli, AC Milan, Inter Mediolan i Juventus wciąż obserwują sytuację Kiwiora. Ponadto Arsenal latem odrzucił oferty wypożyczeń do Bolonii i Villarrealu. Brytyjscy dziennikarze ustalili również, że klub w ostatnich tygodniach ponownie otrzymał zapytania o dostępność defensora.

W ostatnich tygodniach w brytyjskich mediach mówiło się, że jeśli ktoś złoży ofertę Arsenalowi za Jakuba Kiwiora, ten będzie skłonny się z nim rozstać. Wszystko jednak wskazuje na to, że w ostatnim czasie sytuacja się zmieniła. Mimo że Polak często jest głębokim rezerwowym, Mikel Arteta ma cenić jego wszechstronność i opowiadać się za zatrzymaniem obrońcy co najmniej do końca sezonu.

Tylko tak Kiwior może opuścić Arsenal

Nie wiadomo, jak na swoją sytuację w klubie patrzy sam zainteresowany. "Kwestią sporną jest to, czy sam Kiwior jest gotowy siedzieć i grzać ławę, gdy potencjalnie regularna piłka nożna jest oferowana gdzie indziej. Uważa się, że musiałby naciskać na odejście, aby otrzymać zgodę na transfer" - pisze "Daily Mail".

"Arsenal nadal wysoko ocenia byłego zawodnika Spezii i uważa, że jego wartość wzrosła od czasu, gdy zapłacił włoskiemu klubowi 20 milionów funtów za jego usługi w styczniu 2023 roku" - czytamy. W związku z tym jedyną opcją na transfer Jakuba Kiwiora jest chęć samego zawodnika i naciski na zmianę otoczenia.