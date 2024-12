A jednak. W tym klubie będzie grał Mohamed Salah!

- Jak wiecie, to mój ostatni rok w klubie i po prostu chcę się nim cieszyć - powiedział Mohamed Salah 1 września po efektownym zwycięstwie z Manchesterem United (3:0). - Mamy grudzień, a ja wciąż nie otrzymałem oferty. Wygląda na to, że jestem już poza klubem - dodał Egipcjanin po niedawnej wygranej z Southampton (3:2).

Przyszłość Salaha była jednym z najważniejszych tematów ostatnich tygodni w Premier League. Umowa Egipcjanina wygasa już z końcem czerwca przyszłego roku, co oznacza, że od 1 stycznia mógł on negocjować z innymi klubami, by opuścić Liverpool latem za darmo.

A chętnych na Salaha nie brakowało. Latem Liverpool odrzucił ofertę Al-Ittihad, które było gotowe zapłacić za piłkarza aż 150 mln funtów. W związku z kończącą się umową zawodnikiem mocno interesowało się Paris Saint-Germain.

Salah z pewnością bez problemu znalazłby nowy klub. Zwłaszcza że w tym sezonie znów błyszczy formą. Mimo że Egipcjanin skończy w czerwcu 33 lata, to w 21 występach w tych rozgrywkach strzelił aż 15 goli i miał 12 asyst.

Salah zostaje w Liverpoolu

Chociaż Salah nie daje oznak, że staje się coraz słabszym piłkarzem, to jego wiek był problemem dla właścicieli Liverpoolu. Ci gotowi byli zaproponować mu jedynie roczne przedłużenie umowy, gdy sam zainteresowany i jego agent oczekiwali aż trzyletniego kontraktu.

Strony długo nie mogły dojść do porozumienia i wydawało się, że przygoda Egipcjanina na Anfield Road dobiega końca. Tak się jednak chyba nie stanie. A przynajmniej według brytyjskich mediów, które poinformowały, że klub i zawodnik poszli na kompromis, porozumiewając się w sprawie dwuletniego przedłużenia umowy.

Co ciekawe, żadnym problemem w negocjacjach nie były pieniądze. Salah już teraz jest jednym z najlepiej zarabiających zawodników ligi z tygodniówką w wysokości aż 400 tys. funtów. Te warunki mają nie ulec zmianom.

Salah trafił do Liverpoolu z Romy w czerwcu 2017 r. Anglicy zapłacili za Egipcjanina nieco ponad 40 mln funtów. Salah wygrał z Liverpoolem wszystko, co było do wygrania. W 2019 r. zdobył Ligę Mistrzów, rok później mistrzostwo Anglii.

Egipcjanin stał się też jednym z najskuteczniejszych zawodników w historii klubu. W 370 występach Salah strzelił 226 goli. Wyprzedzają go jedynie Roger Hunt (271 goli) oraz Ian Rush (339 goli).