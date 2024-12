Hit transferowy z udziałem Kiwiora zagrożony?! Pojawiły się problemy

Jakub Kiwior ma za sobą prawdopodobnie najlepszy tydzień w tym sezonie w barwach Arsenalu. Reprezentant Polski w miniony weekend rozegrał całą drugą połowę w wygranym 5:2 meczu z West Hamem, a w środę rozegrał całe spotkanie z Manchesterem United, które zakończyło się wygraną "Kanonierów" 2:0. Był to pierwszy mecz w tym sezonie Premier League, w którym Kiwior zaliczył komplet minut.

Występ Kiwior w tym spotkaniu został doceniony przez angielskie media. "Znajdujący się w niełasce Polak nigdy nie był w stanie zastąpić Gabriela, więc jedyne, co mógł zrobić, to nie być zagrożeniem z tyłu. W tej roli spisał się dobrze. Wymyślił kilka znakomitych zagrań" - pisze goal.com. "Spisał się znakomicie, zastępując Gabriela. Rasmus Hojlund kilka razy go sprawdził, ale Kiwior zagrał solidnie" - dodaje nbcsports.com.

Jakub Kiwior może zamienić Arsenal na jednego z włoskich gigantów. Jest tylko jeden problem

Jednak trudno spodziewać się, żeby to spotkanie było punktem zwrotnym i nagle Kiwior zacznie grać w każdym meczu Arsenalu. Polski obrońca niezmiennie jest wymieniany jako jeden z kandydatów do zmiany klubu w zimowym okienku transferowym. A gdzie może trafić? W tym kontekście przewijają się przede wszystkim włoskie kluby na czele z AC Milanem, Juventusem czy Napoli.

Obecnie wydaje się, że Jakub Kiwior jest najbliżej przenosin do klubu z Neapolu. Wskazują na to słowa Luki Marchettiego ze Sky Italia. - Czy Kiwior może zostać wypożyczony, a Danilo kupiony? Potwierdzamy, że negocjacje w obu sprawach są prowadzone, ale nie są proste - przekazał.

Dodał, że Arsenal może pozwolić Kiwiorowi na odejście, ale tylko na zasadzie transferu definitywnego, a nie wypożyczenia. A to bez wątpienia może stanąć na przeszkodzie. Polak wyceniany jest na portalu Transfermarkt na 30 milionów euro, a jego umowa z Arsenalem obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

W obecnym sezonie Jakub Kiwior wystąpił w 11 meczach Arsenalu, w których zanotował 464 minuty. Zanotował w nich dwie asysty. Kolejny mecz drużyna Mikela Artety rozegra w niedzielę 8 grudnia na wyjeździe z Fulham.