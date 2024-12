Tak Anglicy ocenili Kiwiora po meczu Arsenal - Manchester United

Niewiele ponad 370 minut - tyle do tej pory w sezonie 24/25, w barwach Arsenalu zagrał Jakub Kiwior. Polak nie mógł liczyć na regularne występy w zespole Mikela Artety, a w wyjściowym składzie pojawiał się jedynie w meczach Pucharu Ligi Angielskiej. - Na pewno jest więcej powodów do optymizmu, ale nie jest to jeszcze liczba minut, z jaką chciałbym przyjechać na reprezentację. Widać ogromną jakość w naszym klubie. Panuje zdrowa rywalizacja i to jest najważniejsze. Warto pracować i walczyć o to, aby zdobywać kolejne minuty - mówił Kiwior w trakcie jednego z wywiadów.

W związku z niewielką liczbą minut coraz częściej media informują, że Kiwior może zmienić klub w trakcie zimowego okna transferowego. Nazwisko Polaka pada głównie w kontekście powrotu do Włoch, gdzie chętnie w swoich szeregach widziałby go Milan, Napoli czy Juventus.

- Kiwior jest mocny w grze głową, lewonożny i elastyczny (w Arsenalu gra też na boku obrony - red.). Milan Skriniar występował już w Interze Mediolan, to jest pewne. Dlaczego wybierać? Gdybym mógł, wziąłbym obu - mówił Zbigniew Boniek, były prezes PZPN w kontekście potencjalnego zimowego transferu Kiwiora do Juventusu.

W środę Kiwior znalazł się w wyjściowym składzie Arsenalu na mecz przeciwko Manchesterowi United w hicie Premier League. Arsenal wygrał 2:0 po golach Jurriena Timbera i Williama Saliby. Kiwior skorzystał z faktu, że kontuzjowany był Gabriel Magalhaes, Benjamin White i Ricardo Calafiori, więc Kiwior stworzył duet stoperów z Salibą. "Kiwior ma powody do zadowolenia. Zagrał przyzwoicie i przyczynił się do wygranej w klasyku ligi" - pisaliśmy na Sport.pl.

Jak brytyjskie media oceniły Kiwiora za to spotkanie?

Kiwior chwalony przez brytyjskie media po hicie. "Spisał się znakomicie"

Kiwior zwykle otrzymywał przyzwoite noty od dziennikarzy z Anglii, ale niższe od Declana Rice'a, Davida Rayi czy wspomnianego Saliby z Timberem. "Znajdujący się w niełasce Polak nigdy nie był w stanie zastąpić Gabriela, więc jedyne, co mógł zrobić, to nie być zagrożeniem z tyłu. W tej roli spisał się dobrze. Wymyślił kilka znakomitych zagrań" - pisze goal.com. "Spisał się znakomicie, zastępując Gabriela. Rasmus Hojlund kilka razy go sprawdził, ale Kiwior zagrał solidnie" - dodaje nbcsports.com.

"Jego występ był mocno niechlujny, ale Kiwior rzadko bywa schludny na boisku. Na szczęście Kiwior był skuteczny. Polak poradził sobie z próbami wciągnięcia go w pojedynki z szybkimi zawodnikami na bokach boiska" - czytamy w serwisie paininthearsenal.com. "Czy Arsenal tęsknił za Gabrielem? Tak. Czy wróci do składu, jak będzie zdrowy? Tak. Ale rozpacz z powodu wejścia Kiwiora w jego miejsce była przesadzona. Polak nie popełnił żadnego błędu" - komentuje football.london.

Wszystkie media podkreślają, że Kiwior był w stanie zastąpić kontuzjowanego Gabriela. "Grał bardzo dobrze jako dubler Brazylijczyka. Wygrywał większość pojedynków i zawsze starał się zagrywać długie piłki górą, to względny sukces" - notuje givemesport.com. "Nie da się ukryć, że w Arsenalu Kiwior to opcja rezerwowa, ale dbał on o porządek z tyłu. Prawdopodobnie w nadchodzących tygodniach będzie miał trudniejsze testy, jeśli znów otrzyma szansę" - komentuje "Daily Express". "Polak pokazał, dlaczego Arsenal tak wysoko go ceni" - podsumowuje justarsenal.com.

W tym roku Arsenal zagra jeszcze sześć spotkań - cztery w Premier League (Fulham 08.12, Everton 14.12, Crystal Palace 21.12, Ipswich 27.12) i po jednym w Lidze Mistrzów (AS Monaco 11.12) oraz Pucharze Ligi Angielskiej (Crystal Palace 18.12).