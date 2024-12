Trzęsienie ziemi w klubie Fabiańskiego. To musiało się tak skończyć

W drużynie West Ham United po zakończeniu sezonu 2023/2024 doszło do zmiany na stanowisku trenera. Po raz drugi z klubem pożegnał się 61-letni David Moyes (prowadził go w latach 2017-2018 oraz 2019-2024). Pod jego wodzą klub z Łukaszem Fabiańskim w składzie wygrał Ligę Konferencji.

Szykuje się trzęsienie ziemi w klubie Łukasza Fabiańskiego

Następcą Moyesa został Julen Lopetegui, który wcześniej pracował w takich klubach jak: Wolverhampton, Sevilla, Real Madryt, FC Porto. 58-letni szkoleniowiec w latach 2016-2018 prowadził również reprezentację Hiszpanii.

Teraz w angielskim zespole nie idzie mu najlepiej. Po 13. kolejkach Premier League klub zajmuje dopiero czternaste miejsce w tabeli i ma 15 punktów. W dodatku w ostatniej kolejce przegrał przed własną publicznością z Arsenalem aż 2:5 (2:5). Odpadł też już z Pucharu Ligi Angielskiej, ulegając na wyjeździe Liverpoolowi aż 1:5 (1:1).

Władze klubu są niezadowolone z wyników drużyny. Według "The Guardian" Lopetegui jest obecnie pod dużą presją i jego dni mogą być już policzone.

"The Guardian ujawnił w zeszłym miesiącu, że pozycja Hiszpana zależy od wyników meczów przeciwko Newcastle i Arsenalowi, a porażki w obu występach prawdopodobnie doprowadziłyby do jego zwolnienia. West Ham wygrał jednak z Newcastle i trener kupił sobie trochę czasu. Potem jednak Arsenal w 36 minut zdobył cztery gole wykorzystując żałosną obronę - pisze "The Guardian".

Anglicy dodają, że klub jest poważnie zainteresowany Sergio Conceicao, który opuścił FC Porto latem tego roku, wcześniej zdobywając trzy krajowe mistrzostwa.

"West Ham nie nawiązał jeszcze kontaktu z Conceicao, ale w klubie jest dla niego wsparcie. Inni kadydaci to Max Allegri, były menedżer Juventusu, który ostatnio został ostatnio sfotografowany w Londynie oraz Graham Potter. Rozważany jest też Christophe Galtier, były trener PSG" - dodaje "The Guardian".

Łukasz Fabiański w tym sezonie zagrał w ośmiu spotkaniach, wpuścił 15 bramek i trzy razy zachował czyste konto.

West Ham United w następnej kolejce Premier League zagra we wtorek, 3 grudnia na wyjeździe z Leicester. Początek meczu o godz. 21.15.