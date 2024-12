Największy rywal Lewandowskiego blisko hitowego transferu. Chce go gigant

Remis z Ipswich Town (1:1), wygrana z Bodo/Glimt (3:2) i zwycięstwo z Evertonem (4:0). To dotychczasowy bilans Manchesteru United pod wodzą Rubena Amorima. Portugalczyk powoli zaczyna ustawiać drużynę na swoją modłę. Niewykluczone, że wkrótce w klubie zobaczymy nowe nazwiska piłkarzy. Media spekulują na temat letnich wzmocnień, a jedno z nich miałoby być prawdziwym hitem.

Gwiazda zmieni klub? Anglia wzywa

- Manchester United przeprowadził już wstępne konkretne rozmowy dotyczące Viktora Gyokeresa i potencjalnego transferu latem. Czerwone Diabły są teraz w pełni zaangażowane. Jednakże najpierw będzie to wymagało sprzedaży piłkarzy! Manchester City również zintensyfikował swoje wysiłki w ostatnich dniach. Hugo Viana obecnie mocno naciska w pogoni za Gyokeresem - poinformował dziennikarz Sky Sports Florian Plettenberg.

Szwed to prawdziwa gwiazda trwającego sezonu. 12 meczów w lidze portugalskiej i aż 16 goli. Do tego pięć meczów w Lidze Mistrzów i pięć trafień. 26-latek jest rozchwytywany w całej Europie. Zainteresowanie obu Manchesterów nie jest przypadkowe.

Zarówno Amorim - były trener, jak i Viana - były dyrektor sportowy - doskonale znają napastnika ze Sportingu. W Manchesterze United na pozycji numer "9" rywalizują obecnie dwaj zawodnicy: Joshua Zirkzee i Rasmus Hojlund.

Za obu w ostatnich dwóch latach zapłacono olbrzymie pieniądze. W trwającym sezonie nie zachwycają jednak skutecznością. Zirkzee w niedzielnym meczu z Evertonem trafił do siatki dopiero po raz drugi i trzeci w bieżących rozgrywkach. Hojlund do tej pory zdobył cztery gole.

Dla Gyokeresa transfer do Manchesteru United lub Manchesteru City byłby powrotem na Wyspy Brytyjskie. W 2018 roku trafił do Brighton, z którego wypożyczono go do Swansea City, a także Coventry City. Ten ostatni klub wykupił go, wypromował, a następnie sprzedał do Sportingu. Resztę historii wszyscy śledzący ten sezon doskonale znają.