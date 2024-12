Jest 3:2. Wybiła 74. minuta, rzut karny. Wszystkie oczy na kibica za bramką

Mecz Wolverhampton - AFC Bournemouth, rozegrany w sobotę 30 listopada, miał nieprawdopodobny przebieg. Już po ośmiu minutach kibice oglądali trzy gole, trafiali kolejno Justin Kluivert (z karnego), Jorgen Strand Larsen i Milos Kerkez.

W 18. minucie syn legendarnego Patricka Kluiverta po raz drugi pokonał bramkarza rywali strzałem z jedenastego metra. W 69. minucie gospodarze wrócili do gry za sprawą trafienia Strand Larsena, lecz chwilę później Jose Sa powalił we własnym polu karnym Evanilsona i 25-letni Holender stanął przed szansą na skompletowanie wyjątkowego hat-tricka.

Oto co zrobili kibice przed karnym Justina Kluiverta w meczu Wolverhampton - AFC Bournemouth

Gdy w 74. minucie - przy stanie 3:2 dla Bournemouth, Kluivert ruszył do piłki, jeden z kibiców stojących za bramką Wolverhampton postanowił utrudnić mu zadanie. I to w bardzo nietypowy sposób, nagle odsłonił bowiem... brzuch. W dodatku nie miał na sobie spodni, przez co od pasa do kolan był odziany wyłącznie w bieliznę.

Jakby tego było mało, stojący obok mężczyzna wskazywał na rozbierającego się fana. "Dobrze, że jego kumpel na niego wskazuje, inaczej nie wiedziałbyś, gdzie patrzeć" - ironizował jeden z użytkowników serwisu reddit.com.

Justin Kluivert przeszedł do historii Premier League

Co na to wszystko Kluivert? Albo umknęło to jego uwadze, albo zupełnie się tym nie przejął, gdyż zmylił Sa i płaskim strzałem w swoją prawą stronę skompletował hat-trick. I ustalił wynik na 4:2 dla Bournemouth, które przełamało się po dwóch porażkach i odniosło drugie wyjazdowe zwycięstwo w rozgrywkach. Dzięki temu powiększyło dorobek do 18 pkt i obecnie jest 13. w tabeli Premier League.

Ponadto Holender zapisał się w historii ligi. "Trzy rzuty karne. Trzy bramki. Justin Kluivert zapisał się w historii Premier League jako pierwszy piłkarz, który w jednym meczu ustrzelił hat-trick z rzutów karnych" - przekazał oficjalny profil rozgrywek na X.

Od początku sezonu Justin Kluivert rozegrał 14 spotkań dla Bournemouth. Jego dorobek to pięć bramek (aż cztery z rzutów karnych) oraz dwie asysty.