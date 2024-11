Ekspert odpalił bombę. "Guardiola jest załamany. Nie zostanie długo w klubie"

Manchester City nie może wyjść z wielkiego kryzysu. Do wtorku drużyna Pepa Guardioli miała za sobą serię pięciu porażek. Mistrzowie Anglii przegrali z Tottenhamem (1:2) w Pucharze Ligi, Sportingiem w Lidze Mistrzów (1:4) oraz Bournemouth (1:2), Brighton (1:2) i Tottenhamem (0:4) w Premier League.

We wtorek długo wydawało się, że Manchester City się przełamie. Drużyna Guardioli aż do 75. minuty prowadziła z Feyenoordem 3:0, jednak i tym razem wygrała. Mecz zakończył się remisem 3:3, a Manchester City został pierwszą w historii Ligi Mistrzów drużyną, która w ostatnim kwadransie roztrwoniła trzybramkowe prowadzenie.

Remis doprowadził Guardiolę do furii. Na pomeczowej konferencji prasowej Katalończyk tłumaczył się nie tylko z wyniku, ale też z ran na głowie i nosie. Jak przyznał trener mistrzów Anglii, zranił się sam ostrymi paznokciami.

- Chciałem sobie zrobić krzywdę - powiedział Guardiola, czym wywołał burzę. "Moja odpowiedź w żadnym wypadku nie miała na celu bagatelizowania bardzo poważnego problemu samookaleczenia. Wiem, że każdego dnia wiele osób zmaga się z problemami ze zdrowiem psychicznym" - tłumaczył już w środę w mediach społecznościowych.

"Guardiola czuje, że nie zostanie w klubie długo"

Zachowanie Guardioli i jego wtorkowe słowa nie umknęły jednak angielskim mediom. Zwłaszcza tabloidom. Dziennik "The Sun" przeprowadził rozmowę z ekspertem od mowy ciała, który opisał, co jego zdaniem mówi zachowanie trenera Manchesteru City.

- Guardiola jest załamanym człowiekiem. W jego zachowaniu widać mieszankę gniewu i frustracji. To normalne rzeczy, których można się spodziewać po człowieku w jego sytuacji, ale wcześniej przegrywał mecze i nie widzieliśmy takich zachowań - powiedział Darren Stanton.

- Guardiola chował głowę w dłoniach, jakby chciał zniknąć. To zupełne przeciwieństwo jego wcześniejszych zachowań. We wtorek przyjmował niemal pozycję embrionalną, próbował zwinąć się w kłębek, jakby po prostu chciał zakończyć sytuację, w której się znalazł. Wydaje mi się, że on czuje, że nie zostanie w klubie długo, mimo że niedawno przedłużył kontrakt - dodał.

- Na konferencji prasowej, gdy pytano go o zawodników, odwracał wzrok, był przygnębiony, rozczarowany i zły. Spodziewam się, że jego piłkarzy czeka piekło. Na konferencji pokazał też, że jest na skraju cierpliwości. Dotykał głowy, wzruszał ramionami, ruszał dłonią w stronę ust. Kiedy spytano go zadrapania, odpowiedział sarkastycznie, bagatelizując sprawę. Ale sam fakt, że się podrapał, pokazuje skrajne wyczerpanie. Sądzę, że Guardiola uważa, że wszystko zrobił dobrze, a i tak nie wygrał - pofdumował Stanton.