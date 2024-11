A jednak! Guardiola podjął decyzję ws. przyszłości w Manchesterze City

Pep Guardiola prowadzi Manchester City od 2016 r. Dla obu stron był to bardzo owocny czas, udało się wygrać m.in. sześć mistrzostw Anglii, Ligę Mistrzów czy Klubowe Mistrzostwo Świata. Mimo to Hiszpana otaczała aura niepewności.

Pep Guardiola podjął decyzję dotyczącą dalszej pracy w Manchesterze City

Wszystko ze względu na wygasający z końcem czerwca przyszłego roku kontrakt. Wskazywano kilka argumentów stojących za nieprzedłużaniem go, chociażby zapowiedziane odejście dyrektora sportowego Txikiego Begiristaina czy 115 zarzutów ciążących na klubie w związku z podejrzeniem łamania zasad Finansowego Fair Play. I wygląda na to, że przyszłość szkoleniowca się klaruje.

Najnowsze wieści w tej sprawie przekazał portal The Athletic. "Guardiola zgodził się na przedłużenie kontraktu o rok z opcją na kolejny rok. Obecna umowa 53-latka z City wygasa z końcem sezonu, ale jeśli nowe warunki zostaną spełnione, Guardiola będzie kierował klubem przez ponad dekadę. Oficjalnego komunikatu potwierdzającego nowy kontrakt należy spodziewać się na dniach" - ujawniono.

Pep Guardiola ma przedłużyć kontrakt z Manchesterem City. Tak źle jeszcze nie było

Wygląda na to, że hiszpański szkoleniowiec dalej świetnie czuje się w Anglii i nie zamierza zmieniać otoczenia. Co jest bardzo dużą różnicą w porównaniu do jego poprzednich miejsc pracy - w FC Barcelonie jako pierwszy trener spędził cztery sezony (2008-2012), a w Bayernie Monachium trzy (2013-2016).

Jednak żaden okres pracy w Manchesterze City nie był dla Hiszpana tak trudny jak ostatni. Albowiem po raz pierwszy zdarzyło się, aby przegrał aż cztery kolejne spotkania (to pierwsza taka sytuacja klubu od 18 lat): z Tottenhamem (Carabao Cup), Bournemouth (liga), Sportingiem (LM) i Brighton (liga). Wieści o nowym kontrakcie przychodzą więc w nieco zaskakującym momencie, aczkolwiek już w sobotnim meczu z Tottenhamem (liga) prowadzony przez niego zespół może wrócić na właściwe tory.

Do tej pory Pep Guardiola poprowadził Manchester City w 490 spotkaniach. 360 z nich wygrał, 60 zremisował, a 70 przegrał, co daje mu średnią 2,33 pkt na mecz.