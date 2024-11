Sensacyjny powrót Ronaldo stanie się faktem?!

Cristiano Ronaldo pod koniec sierpnia 2021 r. niespodziewanie trafił do Manchesteru United. Jego druga przygoda z klubem, w którym przed laty w pełni rozbłysnęła jego gwiazda, nie trwała jednak długo. Portugalczyk skonfliktował się z ówczesnym trenerem Erkiem ten Hagiem i udzielił pamiętnego wywiadu Piersowi Morganowi. - Czuję się zdradzony przez działaczy Manchesteru United. Mam poczucie, że jestem wypychany z klubu - mówił. Niedługo później rozwiązano z nim kontrakt i na początku 2023 r. przeniósł się do saudyjskiego Al-Nassr. Wydawać by się mogło, że po tamtych perypetiach powrót na Old Trafford będzie dla niego niemożliwy. Tymczasem szokującą tezą podzielił się były napastnik United - Teddy Sheringham.

Ronaldo znów w Manchesterze United? Zaskakująca teza. "Jestem pewien"

Były reprezentant Anglii, który w barwach Manchesteru rozegrał ponad 100 spotkań i strzelił 31 bramek, stwierdził, że po odejściu ten Haga, którego niebawem zastąpi Ruben Amorim, sytuacja się zmieniała. - Cristiano Ronaldo byłby mile widziany z powrotem w Manchesterze United pod wodzą Rubena Amorima - powiedział Sheringham w rozmowie z portalem FlashScore.

Amorim jest rówieśnikiem Ronaldo. Obaj wspólnie grali w reprezentacji Portugalii. Ich znajomość z pewnością by w tej kwestii pomogła. Pytanie tylko, czy 39-letni zawodnik Al-Nassr byłby w stanie wciąż prezentować odpowiednio wysoki poziom na boisku, czy też ewentualnie w przyszłości dołączyć do sztabu szkoleniowego. - Jestem pewien, że byłby bardzo, bardzo mile widziany w każdej roli, wracając do klubu. Ale wątpię, że zostanie trenerem - przynał 58-latek.

Były gwiazdor Manchesteru nie pozostawił wątpliwości ws. Ronaldo. "Pójdzie drogą Beckhama"

Sam Portugalczyk również wspominał niegdyś, że widzi się w roli szkoleniowca. Zdaniem Sheringhama po zakończeniu kariery będzie rozwijał działalność biznesową. - On jest na drodze do większych i lepszych rzeczy. Myślę, że Ronaldo pójdzie drogą Davida Beckhama, i będzie robił rzeczy dalekie od trenowania, rzeczy o wyższym profilu, o których będzie głośno na całym świecie - wyjaśnił.

Na razie Ronaldo pozostaje graczem Al-Nassr. W tym sezonie zdobył już 10 goli w 14 meczach. We wtorek jego drużyna pokonała 5:1 Al-Ain w Azjatyckiej Lidze Mistrzów, a Portugalczyk znów trafił do siatki.