Manchester City szykuje prawdziwą bombę! 100 milionów euro

Manchester City liczy na kolejny wybitny sezon pod wodzą Pepa Guardioli. Do tej pory wygrał 11 z 15 meczów w sezonie 24/25, w tym siedem w Premier League, przez co jest liderem z 23 punktami. Pewne jest, że Manchester City nie wygra Pucharu Ligi Angielskiej, ponieważ przegrał 1:2 z Tottenhamem w czwartej rundzie. Dodatkowo Savinho opuścił boisko na noszach i istnieje prawdopodobieństwo, że wypadnie z gry na dłuższy czas, co może być problemem dla Guardioli.

Niewykluczone, że wkrótce w klubie dojdzie do sporej rewolucji. Przynajmniej tak można nazwać sytuację, w której Txiki Begiristain przestanie być dyrektorem sportowym City po 13 latach, z końcem sezonu 24/25. Jego następcą zostanie Hugo Viana ze Sportingu CP. Wciąż też nie jest jasne, czy Pep Guardiola przedłuży kontrakt z City, wygasający z końcem tego sezonu.

Do tego należy dodać 115 zarzutów, które ciążą nad Manchesterem City za domniemane naruszenia finansowe w latach 2009-2018. - Cieszę się, że wszystko zaczyna się wkrótce i mam nadzieję, że równie szybko się skończy - mówił Guardiola na jednej z konferencji prasowych, odnosząc się do całej sprawy. Mimo to Manchester City planuje kolejne hitowe transfery za dziesiątki milionów euro.

To będzie nowa gwiazda Manchesteru City? Potrzeba 100 mln euro

Portal fichajes.net informuje, że Manchester City jest gotów wydać 100 mln euro na nowego zawodnika. Mistrz Anglii uznaje Floriana Wirtza z Bayeru Leverkusen jako swój priorytet na letnie okno transferowe w 2025 r. "City uważa go za jednego z najbardziej obiecujących młodych zawodników w Europie, który idealnie pasuje do stylu Pepa Guardioli" - czytamy w artykule. Man City miał już nawiązać wstępne kontakty z przedstawicielami Wirtza co do wykonalności tego transferu.

Wirtz był jedną z gwiazd Bayeru Leverkusen w mistrzowskim sezonie 23/24. W samej Bundeslidze Wirtz miał 11 goli i 12 asyst w 32 meczach, a cały sezon zakończył z 18 bramkami i 20 asystami w blisko 50 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. - Uważam, że nie widziałem lepszego środkowego pomocnika w jego wieku od dziesięcioleci. Naprawdę jest taki dobry - mówił Dietmar Hamann, były reprezentant Niemiec i zawodnik Bayernu Monachium.

"Wirtz: z umiejętnościami boiskowych profesorów, spokojem starych wyjadaczy i polotem typowym dla wieku. Trudno znaleźć pochwałę, która jeszcze nie padła: od tych piłkarskich, przez osobowościowe, po postawę całej rodziny Wirtzów, która twardo stąpa po ziemi" - tak w październiku 2021 r. o Wirtzie pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl. Teraz Wirtz ma za sobą blisko 170 meczów dla Leverkusen, w których strzelił 48 goli i zanotował 51 asyst.

Wirtz ma ważny kontrakt z Leverkusen do czerwca 2027 r., a Manchester City nie jest jedynym klubem, który spogląda w jego stronę. Podobnie czyni Real Madryt, FC Barcelona czy Bayern Monachium. Wirtz zagrał już 27 meczów dla reprezentacji Niemiec, w tym pięć na Euro 2024.

Gdyby Man City wydał 100 mln euro na Wirtza, to byłby bliski pobicia klubowego rekordu transferowego. Najwięcej klub z Etihad Stadium wydał na Jacka Grealisha z Aston Villi (117,5 mln euro).