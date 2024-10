Manchester United skreślił Ten Haga i od razu ruszyło. Aż siedem goli

Manchester United w poniedziałek 28 października ogłosił zakończenie współpracy z Erikiem ten Hagiem. Jego miejsce tymczasowo zajął dotychczasowy asystent Ruud van Nistelrooy, legenda klubu z Old Trafford. Debiut na ławce trenerskiej wypadł efektownie i efektywnie.

Manchester United "uwolnił się" od Erika ten Haga i odpalił. Ruud van Nistelrooy może być dumny

W meczu 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej 20-krotni mistrzowie Anglii rywalizowali z Leicester City. I już po kwadransie otworzyli wynik po trafieniu Casemiro. A to był dopiero początek wielkich emocji w pierwszej połowie.

Od 28. minuty rozpoczęła się prawdziwa kanonada. Najpierw Alejandro Garnacho wykorzystał dogranie Diogo Dalota, a niedługo później bramkę kontaktową zdobył Bilal El Khanouss. Następnie Bruno Fernandes trafił z rzutu wolnego (po drodze był rykoszet), a trzy minuty po bramce Portugalczyka bardzo przytomnie w polu karnym zachował się Casemiro i zrobiło się 4:1. Jednak jeszcze przed przerwą prowadzenie gospodarzy zmniejszył Conor Coady.

W drugiej połowie tempo znacznie zwolniło i kibice na Old Trafford oglądali jedno trafienie Zdobył ją Fernandes, wykorzystując katastrofalną pomyłkę Caleba Okolego, który zbyt lekko dograł do własnego golkipera, bezradnego w sytuacji sam na sam z Portugalczykiem. Ten minął rywala i wbił piłkę do pustej bramki. Grające w mocno rezerwowym składzie Leicester nie było już w stanie odpowiedzieć.

1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej: Manchester United - Leicester City 5:2

gole: Casemiro 15', 39; Alejandro Garnacho 28'; Bruno Fernandes 36', 59' - Bilal El Khanouss 33'

Nawet tak efektowne zwycięstwo nie pozwoli van Nistelrooyowi zachować posady. Nowym trenerem Manchesteru United zostanie Ruben Amorim, o czym już poinformował Sporting, czyli klub oddający portugalskiego szkoleniowca.