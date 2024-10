Przełom u Jakuba Modera. Było dobrze, aż nadeszła 46. minuta

Jakub Moder po kilkutygodniowej przerwie ponownie wystąpił w pierwszym składzie Brighton & Hove Albion. Ponownie było to jednak w EFL Cup, a jeszcze gorszą informacją dla Polaka jest fakt, że jego drużyna odpadła z tych rozgrywek po porażce u siebie z Liverpoolem 2:3. Moder rozegrał 68 minut, nie popisał się przy pierwszej bramce dla "The Reds", a chwilę później sam mógł doprowadzić do remisu.

