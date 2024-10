Poszło w świat! Tak Rodri świętował po zwycięstwie Złotej Piłki

Rodri - pomocnik Manchesteru City i reprezentacji Hiszpanii - nosi teraz miano najlepszego piłkarza świata. W poniedziałek na uroczystej gali otrzymał Złotą Piłkę przyznawaną co roku przez magazyn "France Football". W głosowaniu wyprzedził trzech zawodników Realu Madryt - Viniciusa Juniora, Jude'a Bellinghama i Daniego Carvajala. Triumf Hiszpana wywołał wiele kontrowersji. Zdaniem wielu bardziej na nagrodę zasłużył Vinicius Junior. Sam zainteresowany i cała drużyna Realu postanowili nawet zbojkotować uroczystość. To nie przeszkodziło jednak, by Rodri hucznie świętował sukces.

Pokazali jak świętował Rodri. Nie dało się go uciszyć

Po zakończeniu gali w Theatre Chatelet Rodri udał się do luksusowej paryskiej restauracji, by w nocy wspólnie kolegami bawić się przy lampce wina. Nagraniem z imprezy podzielił się klub zdobywcy Złotej Piłki - Manchester City. Filmik doczekał się w portalu X 1,3 mln odsłon. Od razu widać, że zabawa była bardzo udana.

Rodri zasiadł u szczytu stołu i razem ze swoimi towarzyszami oddał się wesołym śpiewom. Panowie nucili m.in. słynny utwór Gali Rizzatto "Freed from desire", który swego czasu doczekał się przeróbki: "Rodri on fire". Na sali zrobiło się niesamowicie głośno. Nad stołem latały serwetki, którymi wymachiwali zgromadzeni gości. Nie zabrakło także tańców. Panowie robili to jednak na siedząco. Piłkarz nie mógł pozwolić sobie na więcej, bo obecnie zmaga się z kontuzją kolana i nawet podczas ceremonii poruszał się o kulach.

Wideo z Rodrim pozwoliło kibicom zobaczyć, jaki jest prywatnie. Zawodnik na co dzień mocno chroni swoją prywatność i nie posiada konta w mediach społecznościowych. - Ludzie nie znają mnie zbyt dobrze, ale jestem po prostu normalnym facetem. Staram się cieszyć się tym, co robię, być dobrym człowiekiem, liderem i uczyć się każdego dnia od najlepszych. Jestem spokojną osobą, dopóki się nie zdenerwuję. Jestem normalnym facetem i staram się wpoić moim dzieciom, że nie musisz być szalonym. Wystarczy starać się robić wszystko, co w twojej mocy - wyznał podczas gali.