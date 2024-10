Oficjalnie: Manchester United ma nowego trenera! Perełka

W poniedziałek Manchester United poinformował o zwolnieniu Erika ten Haga z funkcji trenera pierwszego zespołu. To efekt porażki 1:2 z West Hamem United w dziewiątej kolejce Premier League. Sam moment zwolnienia Ten Haga mógł być o tyle zaskakujący, ponieważ już wcześniej Manchester United notował sporo fatalnych wyników. - Klub musi się obudzić. W drużynie nie ma wielu kontuzji, wydano wiele pieniędzy na wzmocnienia, a zespół zagrał tragicznie. Jest naprawdę źle - mówił Gary Neville, były gracz Manchesteru United po porażce 0:3 z Tottenhamem.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto kosmiczny stadion Realu Madryt! Pochłonął ponad miliard euro

W trakcie pracy dla Manchesteru United Ten Hag wygrał Puchar Ligi Angielskiej w sezonie 22/23 oraz FA Cup w poprzednim sezonie. W Premier League Manchester United nie był w stanie włączyć się do walki o mistrzostwo z Manchesterem City, Arsenalem czy Liverpoolem. Klub ogłosił, że tymczasowo miejsce Ten Haga zajmie Ruud van Nistelrooy, a więc dotychczasowy asystent Holendra, który w sezonie 22/23 był szkoleniowcem PSV Eindhoven.

Nie minęło jednak wiele czasu, a już jest jasne, kto będzie trenerem Manchesteru United na stałe. Wybór nie padł na Xaviego, który był przymierzany do Manchesteru United nie tylko przez hiszpańskie, ale też brytyjskie media.

Oto nowy trener Manchesteru United. Anglicy wpłacili klauzulę

O nowym trenerze Manchesteru United poinformował... Sporting CP. Klub wydał komunikat, w którym przekazał, że Man United interesuje się Rubenem Amorimem i wpłaci klauzulę wykupu w kontrakcie, która wynosi 10 mln euro. "Zarząd Sportingu odniósł się do warunków umowy o pracę, która obowiązuje Amorima z klubem, w szczególności do odpowiedniej klauzuli wypowiedzenia" - czytamy w komunikacie Sportingu. Wtorkowe spotkanie z CD Nacional w ćwierćfinale Pucharu Portugalii ma być ostatnim dla Amorima w roli trenera Sportingu.

Dziennik "A Bola" informuje, że przedstawiciele Manchesteru United pojawią się w Lizbonie jeszcze we wtorkowy wieczór, by sfinalizować transakcję. Następcą Amorima w Sportingu zostanie Joao Pereira, aktualnie trener rezerw lizbończyków. Warto przypomnieć, że dawniej Amorimem interesował się West Ham United, ale ostateczny wybór tamtego klubu padł na Julena Lopeteguiego. Amorim pojawiał się też w kontekście pracy w Liverpoolu, natomiast następcą Juergena Kloppa został Arne Slot.

Van Nistelrooy ma poprowadzić Manchester United w środowym meczu z Leicester City w 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Debiutem Amorima na Old Trafford będzie niedzielne starcie z Chelsea.

Amorim grał w poprzednim sezonie z Rakowem. Klub zarabiał fortunę na sprzedażach

Ruben Amorim jest określany trenerską perełką. W latach 2019-2020 prowadził SC Bragę, ale potem został wykupiony za 10 mln euro przez Sporting. W tym czasie wygrał dwa mistrzostwa Portugalii, dwa Puchary Ligi i jeden Superpuchar. W trakcie pracy Amorima Sporting sprzedał Manuela Ugarte do Paris Saint-Germain za 60 mln euro, Matheusa Nunesa do Wolverhampton za 47,4 mln euro czy Pedro Porro do Tottenhamu za 40 mln euro.

W sezonie 23/24 Sporting pod wodzą Amorima rywalizował z Rakowem Częstochowa w fazie grupowej Ligi Europy. W Sosnowcu padł remis 1:1, natomiast w Lizbonie Sporting wygrał 2:1. - Raków bardzo inteligentnie wykorzystywał nasze ustawienie, wykonywał dużo dośrodkowań, zbierał drugie piłki - mówił Amorim po remisie 1:1 z Rakowem.

Amorim będzie miał teraz okazję do udowodnienia swojego trenerskiego geniuszu jako szkoleniowiec Manchesteru United. "Amorim buduje sukces na ziemi, na której od lat nic nie wyrosło i nad którą unosi się jeszcze kurz po wewnątrzklubowych bitwach i walce kibiców z piłkarzami. Mówcy motywacyjni najchętniej przenieśliby historię Amorima na slajdy prezentacji i udowadniali swoim słuchaczom, że nigdy nie należy się poddawać i trzeba zawsze mierzyć wysoko. Być gotowym na sukces, bo nie wiadomo, kiedy nadejdzie" - tak w 2021 r. o Amorimie pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl.