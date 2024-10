Manchester United już wybrał nowego trenera. Muszą wyłożyć miliony!

Ciekawe na papierze transfery, nowe nadzieje, świeże oczekiwania, a potem jedno wielkie rozczarowanie. Tak można opisać początek bieżącego sezonu w wykonaniu Manchesteru United. A zapewne według wielu fanów tego klubu to opis pasujący do praktycznie każdego sezonu tego klubu pod wodzą Erika Ten Haga. Holender przyszedł w 2022 roku z Ajaxu Amsterdam, który doprowadził m.in. do półfinału Ligi Mistrzów w sezonie 2018/19. Miał przywrócić klubowi z Old Trafford dawną chwałę.

Manchester United się zwijał, zamiast rozwijać

Jednak każdy kolejny sezon pod jego wodzą zdawał się być jeszcze większym rozczarowaniem. Ten Hag wygrał co prawda dwa puchary Anglii. Jednak w Premier League nie był w stanie utrzymać się w czołówce. Po ósmym miejscu w zeszłym sezonie wielu wyczekiwało jego zwolnienia, a tymczasem on... przedłużył kontrakt. To okazało się ogromnym błędem United, którzy po dziewięciu kolejkach tego sezonu są dopiero na 14. miejscu, mają tylko osiem strzelonych goli i stratę już 12 pkt do lidera. Tego było za wiele i Holender został finalnie zwolniony.

Stworzył potwora. Będzie zbawieniem dla Manchesteru?

Od razu ruszyła wielka dyskusja nt. następcy Ten Haga. Jak donoszą dziennik "Daily Mail", a także telewizja "Sky Sports", włodarze Manchesteru United mają już swego faworyta. Jest nim 39-letni Ruben Amorim. To aktualny trener Sportingu Lizbona, który prowadzi ten zespół od marca 2020 roku i zdobył z nim dwa mistrzostwa Portugalii (2020/21 i 2023/24). Aktualny sezon rozpoczął w piorunującym stylu, bo Sporting wygrał wszystkie dziewięć dotychczasowych meczów w lidze portugalskiej, strzelając w nich aż 30 goli, tracąc tylko 2. Na dodatek mają też siedem punktów po trzech kolejkach Ligi Mistrzów.

Co ciekawe, Amorim miał być swego czasu bardzo blisko przejęcia Liverpoolu po Juergenie Kloppie, ale ostatecznie został w Lizbonie, a na Anfield trafił Arne Slot. Teraz United chce zrobić to, co nie udało się ich odwiecznym rywalom i namówić Portugalczyka na współpracę. Jak podaje "Daily Mail" Amorim ma w kontrakcie klauzulę wynoszącą 8,3 miliona euro, ale Manchesterowi to nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, ma im to ułatwić całą sprawę, bo nie będą musieli rozmawiać z samym Sportingiem. Jak zakończą się te negocjacje? To okaże się w najbliższej przyszłości. Póki co, tymczasowym trenerem jest asystent Ten Haga i legenda klubu Ruud van Nisterlooy.