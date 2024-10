To byłby hit. Oto pierwszy kandydat na nowego trenera Manchesteru United

"Erik ten Hag zrezygnował ze stanowiska menedżera pierwszej drużyny Manchesteru United" - poinformował oficjalnie w poniedziałkowe popołudnie klub z czerwonej części Manchesteru. Tym samym po ponad dwóch latach zakończyła się era holenderskiego szkoleniowca na Old Trafford, która co prawda była rozczarowaniem i przyniosła kilka kompromitujących wyników, to jednak przyniosła też dwa trofea w gablocie - Puchar Ligi Angielskiej w 2023 roku i Puchar Anglii zdobyty w tym roku.

W komunikacie Manchester United przekazał, że tymczasowym szkoleniowcem został dotychczasowy asystent Ten Haga, którym był były napastnik "Czerwonych Diabłów" - Ruud van Nistelrooy. Podkreślono jednocześnie, że klub zatrudni nowego trenera.

Xavi Hernandez trenerem Manchesteru United? W Hiszpanii piszą zgodnie

Kto mógłby nim zostać? W Hiszpanii gazety zgodnie informują o kandydaturze Xaviego Hernandeza! Jednak z jednym zastrzeżeniem. 44-latek jest bez pracy od kiedy odszedł z FC Barcelony po zakończeniu poprzedniego sezonu. Jego kandydatura przewijała się już m.in. w angielskich mediach, gdy Ten Hag był jeszcze trenerem Manchesteru United.

"Były szkoleniowiec Barcelony nie planuje trenować w tym sezonie, ale jeśli zadzwonią do niego z Manchesteru... Nie ma rzeczy niemożliwych ze względu na wielkość angielskiego klubu" - napisała "Marca". Dziennik podkreślił, że Xavi chciał zrobić sobie rok przerwy od trenowania, ale wszystko byłoby kwestią przekonania Katalończyka do powrotu. "Projekt Manchesteru United to spektakularny projekt dla Xaviego Hernandeza i byłby zgodny z oczekiwaniami Katalończyka na przyszły sezon (duży klub, z dobrymi zawodnikami i aspiracjami do wszystkiego)" - czytamy.

"Mundo Deportivo" z kolei podkreśla, że Xavi Hernandez chce do końca obecnego sezonu odpocząć i nie zamierza przejmować zespołu w środku sezonu. Zdaniem katalońskiej gazety "obecnie nie istnieje oferta", która mogłaby go przekonać do podjęcia pracy. Takie same informacje przekazał "Sport", podkreślając, że Xavi chce "naładować baterie" po ponad dwóch latach spędzonych w FC Barcelonie.

Pozostaje więc pytanie - czy Manchester United byłby skłonny poczekać do lata na Xaviego, jeśli nie uda się go przekonać teraz?

Obecnie Manchester United zajmuje 14. miejsce w tabeli Premier League i ma 11 punktów na koncie. Kolejny mecz drużyna "Czerwonych Diabłów" rozegra u siebie w środę 30 października przeciwko Leicester w Pucharze Ligi Angielskiej.