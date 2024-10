Końcówka ubiegłego sezonu dla Southampton była bardzo słaba, gdyż nagle drużyna przegrała trzy razy z rzędu, w tym z Leicester aż 0:5. To ostatecznie przekreśliło jej szanse na bezpośredni awans do Premier League. Piłkarze Russella Martina udowodnili jednak w barażach, że zasługują na sukces i w finale po raz drugi w przeciągu miesiąca pokonali Leeds. Ale doskonale teraz widać, jak duża różnica poziomów jest między Championship a PL.

Koszmar drużyny Bednarka. Najgorsza seria w historii Premier League

Beniaminek rozpoczął sezon pechowo, przegrywając dwa mecze 0:1 - z Newcastle oraz Nottingham. Gdy udało się wyeliminować Cardiff w Pucharze Ligi Angielskiej, wydawało się, że w zespole coś drgnęło. Ale było to tylko chwilowe, ponieważ potem przyszły kolejne ligowe porażki z Brentford (1:3) i Manchesterem United (0:3). Jak dotąd piłkarze Russella Martina zdobyli tylko punkt, remisując z innym beniaminkiem Ipswich.

Doskonałą okazję do przełamania fatalnej serii mieli w sobotę, kiedy zmierzyli się z Leicester. Początek był obiecujący, a po pierwszej połowie prowadzili 2:0 po golach Archera oraz Joe Aribo. Trener Steve Cooper, wiedząc, że musi zareagować, wpuścił na murawę w przerwie Harry'ego Winksa. 20 minut później Facundo Buonanotte zdobył bramkę kontaktową. I goście ruszyli do ataku. Niedługo później wprowadzony Ryan Fraser sfaulował Jamiego Vardy'ego, który miał przed sobą tylko bramkę, i został wyrzucony z boiska. Sam pokrzywdzony podszedł do jedenastki i doprowadził do wyrównania.

Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, to w ósmej minucie doliczonego czasu gry koszmarny błąd popełniła defensywa Southampton. Rywale wykorzystali jej nieuwagę przy rzucie rożnym, a po sprytnym zagraniu Winksa zwycięskiego gola na 3:2 strzelił Jordan Ayew.

- To po prostu niewiarygodne. Dlatego gramy w piłkę nożną. Po pierwszej połowie były momenty zwątpienia, ale potem zebraliśmy się w sobie i odnieśliśmy sukces - wyjaśniał Ghańczyk. BBC Sport poinformowało po meczu, że Southampton czeka na triumf w Premier League od 21 spotkań, co jest absolutnym rekordem najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii.

Southampton - Leicester 2:3 (2:0)

Gole: Archer (8'), Aribo (28') - Buonanotte (64'), Vardy (74', k.), J. Ayew (90+8')

Pełne 90 minut w ekipie gospodarzy rozegrał Jan Bednarek, który był wściekły na swoich kolegów po trafieniu Ayew. Portal Flashscore ocenił go na 6,1, podczas gdy Sofascore na 6,5. Reprezentant Polski miał 41 kontaktów z piłką, 24 na 31 celnych podań (77 proc.), cztery skuteczne interwencje oraz jeden wygrany pojedynek. Po ośmiu kolejkach Southampton zajmuje ostatnią lokatę w tabeli, tracąc trzy pkt do będącego poza strefą spadkową Ipswich.