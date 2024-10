Zaskakujące wieści ws. Guardioli. Tylko to jedno zmusi go do pozostania w City

Pep Guardiola trenerem Manchesteru City został latem 2016 r. W ciągu ośmiu lat kadencji Katalończyk ze swoją drużyną zdominował Premier League, zdobywając aż osiem mistrzostw kraju. Do tego Guardiola dorzucił dwa Puchary Anglii, cztery puchary ligi oraz Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy oraz klubowe mistrzostwo świata.

Umowa Katalończyka z Manchesterem City kończy się po zakończeniu trwającego sezonu. Długi czas spędzony w klubie oraz fakt, że Guardiola wygrał z nim wszystko, sprawia, że przyszłość szkoleniowca jest wielką niewiadomą.

Zwłaszcza że w ostatnich dniach Manchester City zapowiedział zmiany. Latem klub opuści obecny dyrektor sportowy - Txiki Begiristain - który funkcję sprawuje od października 2012 r. Wiadomo już, że jego miejsce po sezonie zajmie obecny dyrektor sportowy Sportingu CP Hugo Viana.

To nasiliło plotki, że miejsce Guardioli zajmie aktualny szkoleniowiec portugalskiej drużyny Ruben Amorim. Zwłaszcza że Katalończykiem mocno interesowała się angielska federacja. Mimo że nowym selekcjonerem reprezentacji Anglii został Thomas Tuchel, to niewykluczone, że po mistrzostwach świata w 2026 r. wróci temat Guardioli.

Manchester City łączony był też z Xabim Alonso lub jednym z dwóch byłych asystentów Guardioli: Mikelem Artetą oraz Enzo Marescą. Pierwszy prowadzi jednak Arsenal, a drugi Chelsea. Co więc dalej z Guardiolą? Na razie nie wiadomo, jednak jak przekazały angielskie media, Katalończyk podejmie decyzję w ciągu najbliższych tygodni.

Spory wpływ na decyzję Guardioli może mieć wyrok w śledztwie przeciwko Manchesterowi City, któremu postawiono aż 115 zarzutów łamania przepisów finansowego fair play. Chociaż Anglicy przekonują, że ostateczna decyzja trenera nie będzie uzależniona jedynie od wyroku, to może mieć on niespodziewane następstwo.

"The Athletic" przekazał, że jeśli Manchester City zostanie surowo ukarany, tj. odjęte zostaną mu punkty lub nałożony zostanie na niego zakaz transferowy, Guardiola będzie bardziej skłonny do przedłużenia kontraktu z klubem. Miałby to być gest trenera w trudnej chwili dla klubu, w którym pracuje już ponad osiem lat.

Angielskie media zgodnie podkreślają, że Katalończyk - przynajmniej na razie - nie wiąże długofalowej przyszłości z Manchesterem City. Gdyby Guardiola zgodził się w nim zostać, jego kontrakt zostałby przedłużony maksymalnie o rok, czyli do lata 2026 r.

A co dalej? Niewykluczone, że Katalończyk pozostałby otwarty na ofertę z angielskiej federacji, gdyby Tuchel nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Praca z reprezentacją Anglii miałaby pozwolić Guardioli nie tylko na pozostanie w zawodzie, ale też znalezienie oddechu po latach intensywnej pracy na Etihad Stadium.