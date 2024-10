Spektakularny występ polskiego bramkarza. Kibice pieją z zachwytu

Oliwier Zych w poprzednim sezonie okazał się beneficjentem wielkiej afery wokół Kewina Komara i na początku września został awaryjnie wypożyczony z Aston Villi do Puszczy Niepołomice. Tam pokazywał się z na tyle dobrej strony, że miał nawet jechać na Euro 2024 w roli czwartego, treningowego bramkarza - ostatecznie wykluczyła go kontuzja i jego miejsce zajął Mateusz Kochalski.

Oczywiście młodziutki (rocznik 2004) zawodnik na polskich boiskach nie ustrzegł się też wpadek. Najbardziej spektakularną była ta z wiosennego meczu z Radomiakiem Radom (1:1), gdy pokonał go bramkarz rywali Gabriel Kobylak. Po zakończeniu rozgrywek 20-latek wrócił z Puszczy do Aston Villi, gdzie potwierdza duży potencjał.

Oliwier Zych bohaterem Aston Villi. Występ jak z bajki

Konkurując w seniorskim zespole z mistrzem świata Emiliano Martinezem czy Robinem Olsenem, Polak nie ma większych szans na grę. Od początku sezonu czterokrotnie usiadł na ławce rezerwowych, a szanse gry dostaje w drużynie do lat 21. I potrafi je wykorzystać.

Zych był bohaterem młodzieżowego zespołu Aston Villi w starciu z Bolton Wanderers w rozgrywkach EFL Trophy. W trakcie podstawowego czasu gry zaliczył kilka udanych i widowiskowych interwencji, dopiero w 79. minucie gry pokonał go Victor Adeboyejo. Była to bramka na 1:1, a że kolejne nie padły, to o awansie zdecydowała seria rzutów karnych. W niej polski bramkarz spisał się fenomenalnie. Obronił dwa z trzech strzałów, a że jego koledzy byli bezbłędni, to skończyło się wynikiem 4-1.

Oliwier Zych wynoszony pod niebiosa. "Wiele interwencji najwyższej klasy"

W podsumowującym mecz artykule, który ukazał się na oficjalnej stronie Aston Villi, pisano w zasadzie tylko o Polaku. "Oliwier Zych dał wspaniały występ, a młoda drużyna Aston Villi pokonała silny Bolton Wanderers. (...) W 33. minucie Trai-Varn Mulley dał w prowadzenie, które goście utrzymywali do końcowej fazy meczu, częściowo dzięki heroicznej postawie bramkarza Zycha. (...) Młodzieżowy reprezentant Polski kontynuował pamiętny występ w serii rzutów karnych, gdzie obronił dwa strzały, a Villa wywalczyła dodatkowy punkt" - czytamy.

Zachwyceni byli również kibice w mediach społecznościowych. "Zych - prawdopodobnie najbardziej wszechstronny występ bramkarski pod względem zatrzymywania strzałów, jaki kiedykolwiek widziałem", "Zych w bramce był niemożliwy, zaliczył wiele interwencji najwyższej klasy" - czytamy w serwisie X. "Dziewięć interwencji w normalnym czasie podstawowym, dwa obronione rzuty karne. Świeci przykładem" - dodano, nawiązując do faktu, że bramkarz zagrał z kapitańską opaską.

Na początku września Oliwier Zych zagrał w innym spotkaniu EFL Trophy, pomiędzy Aston Villą U-21 a Fleetwood Town (3:2). Ma zatem bardzo znaczący wkład w to, że po dwóch kolejkach jego drużyna prowadzi w grupie 4 z dorobkiem 5 pkt (nie ma remisów, zwycięstwo w karnych to 2 pkt, a porażka w karnych 1 pkt). W ostatniej serii gier drużyna Polaka zmierzy się z mającym 0 pkt Barrow.