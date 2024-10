Niewiarygodny plan żony gwiazdy Premier League. Fortuna za ratowanie związku

Kyle Walker jest nie tylko jednym z liderów Manchesteru City, ale i kapitanem drużyny. Wystąpił już w pięciu meczach tego sezonu, zbierając dość pozytywne noty za grę w obronie. Zresztą Anglik jest filarem zespołu Pepa Guardioli i to już od wielu lat. Zdobył m.in. sześć mistrzostw kraju czy trofeum Ligi Mistrzów. Odnosi więc spore sukcesy na polu zawodowym. O wiele gorzej radzi sobie w życiu prywatnym. Co chwile wybuchają kolejne afery, co ma związek z jego rozwiązłym stylem życia. Jego małżeństwo z Annie Kilner to istny rollercoaster. Para rozstała się już kilkukrotnie po kolejnych zdradach piłkarza, z których też narodziły się dzieci, by później ponownie wrócić do siebie. Teraz związek przechodzi kolejny kryzys, ale kobieta jest skłonna rozważyć powrót do męża, choć nie za darmo. I to dosłownie.

Żona Kyle'a Walkera ma dla niego propozycję. 15 mln funtów i rozważy powrót do męża

Annie po raz pierwszy kazała wyprowadzić się partnerowi w 2019 roku, kiedy to na jaw wyszedł jego romans z celebrytką Laurą Brown. I choć para pogodziła się, to piłkarz nie potrafił dochować wierności. Zaczął sypiać z uczestniczką Love Island Lauryn Goodman i ta zaszła z nim w ciążę. I tę zdradę Annie wybaczyła Kyle'owi. Tyle tylko, że kilka lat później Anglik ponownie wszedł w romans z Goodman i znów narodziło się z tego związku dziecko.

Ten fakt wyszedł na jaw dopiero w grudniu 2023 roku, po czym żona Walkera postanowiła definitywnie zakończyć małżeństwo. Czas leczy jednak rany. Okazuje się, że kobieta rozważa możliwość dania jeszcze jednej szansy zawodnikowi Manchesteru. Ma jednak konkretny warunek. Jak donosi "The Sun", żąda od niego ponad połowy majątku, a konkretnie 15 mln funtów i to w gotówce. To ma pomóc naprawić ich związek i zapewnić bezpieczeństwo finansowe czwórce wspólnych pociech.

Napięte relacje Walkera i jego żony

- W tej chwili jest strasznie. Kłócą się praktycznie o wszystko. Przekazała mu, że pomyśli nad ponowną próbą ratowania małżeństwa, ale tylko w sytuacji, gdy najpierw da jej połowę swoich pieniędzy. (...) Nie chce, by choćby grosz z tego majątku trafił do byłej kochanki piłkarza Lauryn - przekazał jeden z informatorów "The Sun".

I rzekomo Walker jest skłonny przystać na propozycję, choć sytuacja w ich związku zmienia się z tygodnia na tydzień. - Dodatkowo Kyle za każdym razem, gdy wchodzi w słowną utarczkę z żoną, atakuje ją zachowaniem Sian [to siostra Annie, która niedawno nawiązała romans z żonatym mężczyzną i urodziła mu dziecko, przyp. red.] i wykorzystuje to jako argument do tego, by nieco się wybielić - dodał informator.

Nie wiadomo więc, czy ostatecznie uda się uratować związek Walkera. W kolejnych godzinach Anglik będzie musiał całkowicie odciąć się od spraw rodzinnych, by pomóc drużynie na boisku. We wtorek Manchester zmierzy się ze Slovanem Bratysława w 2. kolejce Ligi Mistrzów. Na inaugurację rozgrywek ekipa Guardioli jedynie bezbramkowo zremisowała z Interem Mediolan.