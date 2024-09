Manchester United zrównany z ziemią. "Żałosna drużyna"

Manchester United przegrał w niedzielę z Tottenhamem aż 0:3 w 6. kolejce Premier League. Dla drużyny Erika ten Haga była to już trzecia porażka w tym sezonie ligowym. Z zaledwie siedmioma punktami na koncie klub z Old Trafford zajmuje dopiero 12. miejsce w Premier League.

W niedzielę w Manchesterze goście objęli prowadzenie już w 3. minucie, kiedy po świetnej akcji Micky'ego van de Vena bramkę zdobył Brennan Johnson. W 42. minucie miała miejsce kluczowa dla losów meczu sytuacja, w której czerwoną kartkę zobaczył Bruno Fernandes. Po przerwie dwa kolejne gole dla Tottenhamu strzelili Dejan Kulusevski oraz Dominic Solanke.

Londyńczycy zdominowali Manchester United i mogli wygrać wyżej. Mogli, ale dwie doskonałe okazje zmarnował Timo Werner. Drużyna Ange'a Postecoglou była jednak wyraźnie lepsza i to od pierwszej minuty, a nie tylko momentu czerwonej kartki dla Fernandesa.

- Nie będę mówił o rozwoju po takim spotkaniu. Musimy sobie poradzić z tym, co się wydarzyło i pokazać odporność oraz odpowiedzialność. Musimy pracować i już skupiać się na kolejnym meczu. Musimy zrobić wszystko lepiej niż przeciwko Tottenhamowi - mówił po meczu ten Hag, który dodał, że nie obawia się zwolnienia z pracy mimo niekorzystnych wyników.

Na Holendrze suchej nitki nie zostawili jednak eksperci i byli piłkarze. - To był szokująco zły występ. W ciągu ostatnich 10-12 lat byłem na tym stadionie wystarczająco wiele razy, by wiedzieć, że klub musi rozwiązać jakiś problem. Jeśli tego nie zrobi, on zacznie się nawarstwiać i trawić tę drużynę. Klub musi się obudzić. W drużynie nie ma wielu kontuzji, wydano wiele pieniędzy na wzmocnienia, a zespół zagrał tragicznie. To był jeden z najgorszych meczów kadencji ten Haga. Jest naprawdę źle - powiedział były obrońca Manchesteru United, Gary Neville

"Drużyna ten Haga była żałosna"

- Manchester United jest na dnie i nie wie, co go czeka. Mam wrażenie, że klub nie bardzo wie, jak się z tego dna wydostać. Drużyna ten Haga była żałosna. Grała bez pewności siebie i tożsamości. We własnym domu wyglądała jak gość. Wydali 600 mln funtów na transfery, wzmocnili obronę, nie ma mowy o wymówkach - dodał były pomocnik Tottenhamu, Jamie Redknapp.

- Manchester United nie dał z siebie nic. Nie było wysiłku, nie było pracy, na boisku brakowało liderów. Od początku do końca wszystko było złe - podsumował były skrzydłowy Manchesteru United, Ashley Young.

Czy klub z Old Trafford powinien zwolnić ten Haga? - Manchester United będzie musiał podjąć bardzo ważną decyzję. Wydaje mi się, że czas ten Haga w klubie już się skończył - stwierdził Robbie Savage.

- Dziś już nikt nie boi się meczów na Old Trafford i nie ma szacunku do gospodarzy. Kiedyś był to najtrudniejszy stadion do grania i można było przegrać, zanim wysiadło się z autobusu. Obecny Manchester United to zbieranina doskonałych piłkarzy, która nie jest drużyną. Ten Hag lubi powtarzać, że jego drużyna się rozwija, ale on pracuje w klubie już prawie dwa i pół roku i ja tego nie widzę. Jedyne, co mogę powiedzieć o jego zespole to to, że nie idzie w dobrym kierunku - dodał Leon Osman.

- To był taki występ, po którym trener powinien zostać zwolniony. Po meczu ten Hag dostał jakiejś słownej biegunki. Nie wiem, jaki on mecz oglądał, ale na pewno to nie był ten. Karabach w Lidze Europy był dla Tottenhamu trudniejszym przeciwnikiem - podsumował Chris Sutton.