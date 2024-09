Ostro. "Pep Guardiola zniszczył piłkę nożną"

Pep Guardiola jako piłkarz grał m.in. dla FC Barcelony, AS Romy i Brescii. Później skupił się na karierze trenerskiej i w niej odniósł znacznie większe sukcesy. W 2008 roku został szkoleniowcem FC Barcelony, którą poprowadził w 247 meczach, później pracował w Bayernie Monachium, a od ośmiu lat pracuje w Manchesterze City.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Bieniek o superpucharze Polski: Jastrzębie wie, jak grać takie mecze. Dla nas to będzie pierwszy raz

Jako trener Guardiola trzykrotnie wygrywał Ligę Mistrzów, zdobył po trzy mistrzostwa Hiszpanii i Niemiec, a sześć razy triumfował w Premier League. Ponadto aż trzy razy wybrano go najlepszym trenerem na świecie. Są jednak tacy, którzy mają Hiszpanowi coś do zarzucenia.

Pep Guardiola "zniszczył piłkę nożną". Niecodzienna opinia legendy

Guardioli można zarzucić sporo. Chociażby to, że jego sukcesy wynikają z pracy w znakomitych, bogatych i pełnych świetnych piłkarzy klubach. Na przykład w Manchesterze wydał na transfery setki milionów euro, by mieć skład ze swoich marzeń. Niewielu jednak jest w stanie przyczepić się do stylu, jaki prezentują jego zespoły, czy jego wkładu w światowym futbol.

W tej grupie jest jednak Tim Howard, czyli były piłkarz m.in. Manchesteru United i Evertonu, a także 121-krotny reprezentant USA. W podcaście "It's Called Soccer" z Jamiem Carragherem i Garym Neville'em Amerykanin wypowiedział dość zaskakujące słowa.

- Pep Guardiola zniszczył piłkę nożną - zaczął mocno Howard. Dlaczego? - Powiedział wszystkim, że mogą grać ekspansywny futbol. Nie mogą! Nie wszyscy potrafią to robić. Może tylko trzy drużyny na świecie umieją robić to dobrze - zarzucił Hiszpanowi były bramkarz.

Dalej Howard dodał, że problem polega na kopiowaniu stylu Guardioli przez wielu trenerów i ich zespoły, co kompletnie nie wychodzi i tworzy parodię. Na tym ma właśnie polegać rzekome zniszczenie czy zrujnowanie piłki nożnej przez Hiszpana. Amerykanin uważa, że piłka nożna polega na pozwoleniu zawodnikom grania ich stylem i zadaniem trenera jest wykrzesanie tego z piłkarzy, a nie kopiowanie Guardioli.