Koszmarne wieści! To koniec sezonu dla faworyta do zdobycia Złotej Piłki

W niedzielę Manchester City zremisował z Arsenalem 2:2 w hicie Premier League. Mecz wzbudził wiele emocji i na boisku, i poza nim. Gospodarze objęli prowadzenie już w 9. minucie po golu Erlinga Haalanda. Do przerwy prowadził jednak Arsenal dzięki bramkom Riccardo Calafiorego i Gabriela Magalhaesa.

REKLAMA

Zobacz wideo Przez ośrodek przeszła 3-metrowa fala powodziowa

W drugiej połowie londyńczycy mieli utrudnione zadanie, bo tuż przed przerwą za drugą żółtą kartkę z boiska wyleciał Leandro Trossard. I zgodnie z oczekiwaniami druga część gry była pokazem dominacji Manchesteru City. Gospodarze do wyrównania doprowadzili jednak dopiero w 98. minucie dzięki bramce Johna Stonesa.

Po spotkaniu doszło do przepychanki między zawodnikami obu drużyn. Prym w niej wiódł Erling Haaland, który najpierw spiął się z Magalhaesem, a później Gabrielem Jesusem. Nie to było jednak najgorsze dla Manchesteru City.

W 16. minucie spotkania kontuzji doznał Rodri. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Hiszpan zderzył się z Thomasem Partey'em i upadł na murawę. Mimo że zdarzenie nie wyglądało na groźne, Rodri wrzeszczał z bólu i trzymał się za prawe kolano.

- On trzyma się pod kolanem. A to może oznaczać najgorsze wiadomości dla Manchesteru City - zauważył komentator Viaplay, Michał Zachodny. Hiszpan opuścił boisko przy pomocy klubowych lekarzy, a w 21. minucie zmienił go Mateo Kovacić.

Koszmarne wieści dla Manchesteru City

W poniedziałek po południu brytyjskie media poinformowały, że spełnił się najczarniejszy scenariusz dla Guardioli i Manchesteru City. Według dziennikarzy Rodri zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, co oznacza, że straci większość, o ile nie cały obecny sezon.

To potężny cios dla mistrzów Anglii, bo Rodri był jednym z najważniejszych zawodników dla drużyny Guardioli. W sezonie 2022/23 Hiszpan poprowadził Manchester City do trypletu, zostając wybranym najlepszym zawodnikiem Ligi Mistrzów w tamtych rozgrywkach. Rodri znalazł się też w najlepszej drużynie Premier League.

W poprzednim sezonie Hiszpan znów znalazł się w najlepszej drużynie ligi angielskiej, a niedługo później został też wybrany najlepszym zawodnikiem Euro 2024, na których zdobył złoty medal. Według wielu to jeden z faworytów do zdobycia tegorocznej Złotej Piłki.

Po mistrzostwach Europy Rodri był na długich i zasłużonych wakacjach, przez co opuścił trzy pierwsze kolejki Premier League.Dopiero przed tygodniem Hiszpan zagrał 45 minut w ligowym spotkaniu z Brentford (2:1). Mecz z Arsenalem był jego pierwszym startem w klubie w tym sezonie. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa zawodnika, ale spokojnie można ją szacować na co najmniej pół roku.

Co ciekawe, do tej pory w zawodowej karierze Rodri opuścił tylko osiem spotkań z powodu kontuzji. W sezonie 2019/20 nie zagrał w pięciu meczach z powodu urazu mięśnia, a w poprzednim sezonie nie było go w trzech spotkaniach z powodu urazu uda.