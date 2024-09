Tak źle w klubie Fabiańskiego jeszcze nie było. "Te mecze będą decydujące"

West Ham United Łukasza Fabiańskiego obecny sezon Premier League rozpoczął najgorzej od lat. W pierwszych pięciu kolejkach odniósł zaledwie jedno zwycięstwo i wciąż czeka na choćby jeden punkt na własnym stadionie. W piątek aż 0:3 rozbiła go Chelsea. Nad klubem zebrały się czarne chmury. Już ruszyły spekulacje co do potencjalnej zmiany trenera, choć ten pracuje dopiero... 83 dni.

