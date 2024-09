To grozi Manchesterowi City w "procesie stulecia"? Aż się wierzyć nie chce

Manchester City w ostatnich latach zdominował rywalizację na krajowym podwórku w Anglii. W siedmiu minionych sezonach aż sześć razy sięgał po tytuł mistrzowski. Nową kampanię rozpoczął, zdobywając komplet 12 punktów w czterech meczach. Wkrótce złoty czas ekipy Pepa Guardioli może zostać brutalnie przerwany. Wszystko przez tzw. proces stulecia.

Złe wieści dla Manchesteru City. Scenariusz jak z koszmaru. "Jest to poważnie rozważane"

Od poniedziałku przeciwko klubowi toczy się postępowanie ws. rzekomych naruszeń z lat 2009-2018, które będą rozpatrywane przez niezależny trybunał. Manchesterowi City już kilkanaście miesięcy temu postawiono aż 115 zarzutów. Chodzi przede wszystkim o dostarczanie niepełnych raportów budżetowych, rzekome płacenie zawodnikom i trenerom z innych kont, by omijać finansowe fair play, czy brak współpracy z Premier League w toczonym w tej sprawie śledztwie. Proces ma potrwać 10 tygodni i już panują spore obawy, że skończy się brutalnymi karami.

O tym, co realnie grozi angielskiemu gigantowi, dyskutuje cała piłkarska Europa. W tej sprawie głos zabrał także na antenie hiszpańskiego radia Cadena SER profesor zarządzania sportem na Uniwersytecie w Loughborough Borja Garcia, który zarysował najczarniejszy scenariusz. - Jedną z opcji jest wydalenie z Premier League. Jest to poważnie rozważane i jest to złożony przypadek. To nie byłby spadek taki, jak wiele lat temu w przypadku Juventusu we Włoszech - tłumaczył.

Ekspert wieszczy kuriozalne decyzje. "Jeśli ukarzą go 80 punktami..."

Oznaczałaby to nie zwykłą degradację do Championship, ale na znacznie niższy poziom rozgrywkowy. - Zostałby wyrzucony z rozgrywek, z całej organizacji, a następnie musiałby zobaczyć, czy przyjmą go do innej dywizji, czy też musiałby zaczynać od samego dołu piramidy - doprecyzował Garcia.

To jednak niejedyna opcja. Trybunał może okazać się znacznie bardziej łagodny i orzec jedynie karne odjęcie punktów, jak działo się to w innych przypadkach w ostatnich latach. Skala tej redukcji może za to przybrać niespotykane dotąd rozmiary. - Jeśli ukarzą go 80 punktami, być może zakończy sezon z 10 punktami i wtedy również spadnie z ligi - prognozował ekspert.