Pięcioletni syn gwiazdora znalazł sposób na życie. "Pięć milionów"

Phil Foden to jedna z gwiazd Manchesteru City. 24-latek w poprzednim sezonie został wybrany najlepszym piłkarzem Premier League i przyczynił się do tego, że "Obywatele" wygrali mistrzostwo Anglii czwarty raz z rzędu. W życiu prywatnym Foden związany jest z Rebeccą Cooke, którą zna z czasów dzieciństwa. Para ma trójkę dzieci - dwóch synów i córkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Karolina Owczarz porównała zarobki w Fame MMA i KSW

Ronnie Foden jest modelem i zamierza podbić YouTube'a

Najstarsze dziecko Fodena i Cooke to pięcioletni syn Ronnie, który już jest wielką gwiazdą internetu. Na Instagramie chłopca obserwuje blisko pięć milionów osób, a na TikToku ma ponad 800 tysięcy obserwujących. Jego kontami na tych platformach zarządzają rodzice.

Aktualnie rodzice pięciolatka zamierzają wraz z nim podbić inną platformę. Chodzi oczywiście o YouTube, gdzie niedługo zostanie założony kanał, gdzie bohaterem filmów będzie Ronnie Foden. "Ronnie uwielbia być w centrum uwagi i jest wielkim fanem niektórych youtuberów, dlatego Phil i jego mama założyli mu konto. Mogą na tym zarobić masę pieniędzy" - informuje "The Sun".

Kibice Manchesteru City nadali Ronniemu przydomek "The Dude" (Koleś) i od tamtej pory pięciolatek stał się nieoficjalną maskotką drużyny "Obywateli". Do tego chłopak ma podpisany kontrakt modela i jest zatrudniony w grupie talentów, mimo że dopiero zaczyna szkołę.

Co zaś tyczy się Phila Fodena, to wychowanek Manchesteru City nie może początku obecnego sezonu zaliczyć do udanych. Rozegrał zaledwie 45 minut w meczu pierwszej kolejki Premier League przeciwko Chelsea (2:0) i od tamtego czasu nie pojawił się na boisku. Może to się zmieni w środę 18 września, gdy o godzinie 21:00 Manchester City podejmie na swoim stadionie Inter Mediolan.